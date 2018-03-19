19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:38Güneş 07:03Öğle 13:18İkindi 16:40Akşam 19:21Yatsı 20:41
    • 17°C Adana
    • 14°C Adıyaman
    • 14°C Afyon
    • 11°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 15°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 17°C Artvin
    • 16°C Aydın
    • 16°C Balıkesir
  • BIST: 115.450 -1.51
  • Altın: 166,825 0.69
  • Dolar: 3,9399 0.57
  • Euro: 4,8592 0.93

TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!

»
TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!
TSK'nın yaptığı paylaşımda 'Sivil/masum kişiler, çevre, tarihi eserler ve dini/kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır' ifadelerine yer verildi.
TSK'dan çok konuşulacak paylaşım! TSK'dan çok konuşulacak paylaşım! TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Afrinkent merkezine, kente zarar verilmeden girildiğini fotoğraflarla ifade ederken, yine diğer ülkelerinHalep, Rakka, Doğu Guta ve Musulgibi kentlere girerken nasıl bir yıkım gerçekleştirdiklerini yine fotoğraflarla gözler önüne serdi.

ŞEHİRLERİ TARUMAR ETTİLER

TSK'nın paylaşımında; Halep, Rakka, Doğu Guta ve Musul kentleri diğer ülkelerin harekatları sonrası harap şekilde görülüyor.

TÜRKİYE FARKI

Afrin kent merkezinin ise harekat sonrası zarar görmeden, harekat öncesi halinde kalması, Türkiye'nin nasıl titiz şekilde çalıştığını ve nasıl insancıl bir harekat yürüttüğünü gözler önüne serdi.

İŞTE TSK'NIN PAYLAŞTIĞI O FOTOĞRAFLAR

8-063.jpg

10-051.jpg

12-043.jpg

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
TSK'dan Yunanistan'ı çıldırtacak hamle!TSK'dan Yunanistan'ı çıldırtacak hamle!Akdeniz'de yapılan tatbikat, her fırsatta Kardak kayalıklarına yaklaşan Yunan'a mesaj niteliğindeydi.
Boğaziçi'nde skandal!Boğaziçi'nde skandal!Boğaziçi Üniversitesi'nde Afrin'de şehit olan 46 askerimiz için lokum dağıtmak isteyen öğrencilere terör örgütü yandaşları saldırdı.
Kalleşler pusu kurdu! Şehit ve yaralılar varKalleşler pusu kurdu! Şehit ve yaralılar varDiyarbakır'ın Hani ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda biri asker olmak üzere 2 kişi şehit oldu. Bitlis’te teröristler tarafından odun toplayan köylülere yönelik düzenlenen saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.
Erdoğan'dan Putin'e tebrik telefonu!Erdoğan'dan Putin'e tebrik telefonu!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
PYD'nin kontrol noktası imha edildiPYD'nin kontrol noktası imha edildiŞanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bulunan sınır birlikleri tarafından, Rasulayn’a bağlı Nedas köyünün yakınlarında bulunan PKK/PYD terör örgütüne ait bir kontrol noktası vuruldu.
ABD'li komutan PKK'lı cenazesinde!ABD'li komutan PKK'lı cenazesinde!Rakka'da arabuluculuk rolü üstlenen ve terör örgütüyle düştüğü anlaşmazlık nedeniyle evinde infaz edilen Ömer Alluş'un cenazesine, ABD'li askerler katıldı.
  • Bahçeli'den Afrin mesajı19 Mart 2018 Pazartesi 20:34
  • TSK'dan çok konuşulacak paylaşım!19 Mart 2018 Pazartesi 20:31
  • Piyasada Çiftlik Bank'ın hayaleti korkusu!19 Mart 2018 Pazartesi 18:25
  • Ev sahipleri dikkat! Son 1 hafta19 Mart 2018 Pazartesi 18:00
  • Pes dedirten savunma! "Branşım hırsızlık değil.."19 Mart 2018 Pazartesi 17:20
  • ÖSO, YPG'den intikamını aldı! O kamyon yakıldı19 Mart 2018 Pazartesi 16:40
  • Erdoğan: Bir gece ansızın Sincar'a gireriz!19 Mart 2018 Pazartesi 16:35
  • Başbakan'dan flaş Afrin açıklaması19 Mart 2018 Pazartesi 16:05
  • Putin sır gibi saklıyordu! Suriye gerçeği...19 Mart 2018 Pazartesi 16:00
  • Çiftlik Bank mağdurlarına bir şok daha!19 Mart 2018 Pazartesi 15:57
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri