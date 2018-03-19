19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
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Rusya'ya ağır bilanço! 120 asker hayatını kaybetti

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Suriye'de 2015-2018 yılları arasında hayatını kaybeden Rus askerleri ve askeri personelin listesi açıklandı.
Rusya'ya ağır bilanço! 120 asker hayatını kaybetti
Rusya'ya ağır bilanço! 120 asker hayatını kaybetti Rusya'ya ağır bilanço! 120 asker hayatını kaybetti Rusya'ya ağır bilanço! 120 asker hayatını kaybetti

Rus medya kaynakları, 2015 - 2018 yılları içinde Suriye’de hayatını kaybeden Rus askerleri ve savaşta görevli olan Rus askeri personelin listesini açıkladı. Suriye’de hayatını kaybeden 120 kişinin isim listesi paylaşıldı.

Listede hayatını kaybeden kişilerin resimleri, doğum ve ölüm yılları gibi verileri de paylaşıldı. 

Ayrıca, İmparatorluk Rusya’sı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Rusya Federasyonu dönemlerinde çeşitli yerlerde gerçekleşmiş savaşlarda hayatını kaybetmiş Rus vatandaşlarının verileri de yer alıyor. 

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