Rusya'ya ağır bilanço! 120 asker hayatını kaybetti

Suriye'de 2015-2018 yılları arasında hayatını kaybeden Rus askerleri ve askeri personelin listesi açıklandı.

Rus medya kaynakları, 2015 - 2018 yılları içinde Suriye’de hayatını kaybeden Rus askerleri ve savaşta görevli olan Rus askeri personelin listesini açıkladı. Suriye’de hayatını kaybeden 120 kişinin isim listesi paylaşıldı.



Listede hayatını kaybeden kişilerin resimleri, doğum ve ölüm yılları gibi verileri de paylaşıldı.



Ayrıca, İmparatorluk Rusya’sı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Rusya Federasyonu dönemlerinde çeşitli yerlerde gerçekleşmiş savaşlarda hayatını kaybetmiş Rus vatandaşlarının verileri de yer alıyor.