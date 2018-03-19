Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden devlet başkanı seçilen Putin’i tebrik etti.
Görüşme vesilesiyle ikili ilişkilere ve Nisan ayında Suriye konusunda İstanbul’da yapılacak Üçlü Zirve’ye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme kararlılıklarını teyit ettiler.
19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
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Erdoğan'dan Putin'e tebrik telefonu!
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edilen bilgiye göre bugün gerçekleşen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden devlet başkanı seçilen Putin’i tebrik etti.
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