19 Mart 2018 Pazartesi3 Recep 1439
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ABD'den Türkiye ve Afrin açıklaması

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ABD'den Türkiye ve Afrin açıklaması
ABD Dışişleri Bakanlığı, 'Afrin'den gelen haberlerle ilgili ciddi endişelerimiz var' açıklamasında bulundu.
ABD'den Türkiye ve Afrin açıklaması ABD'den Türkiye ve Afrin açıklaması ABD'den Türkiye ve Afrin açıklaması

ABD, Türkiye'nin Afrin'i teröristlerden temizlemesiyle ilgili şaşkına çeviren bir açıklama yaptı.

ÇİRKİN ÇARPITMA!

Türkiye, Afrin kent merkezine girmeden önce sivillerin tahliye edilebilmesi için bir koridor açmıştı. Buradaki amaç, terör örgütü YPG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullanmasını engellemek ve yine örgütün tuzakladığı patlayıcılardan sivilleri korumaktı.

ABD ise bu durumu çarpıtarak, halkın Türk Ordusu'nun korkusundan kenti terk ettiğini öne sürdü.

ABD Dışişleri BAkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Afrin'den gelen haberlerle ilgili ciddi endişelerimiz var.

Görüldüğü kadarıyla Kürt nüfusun hakim olduğu Afrin, Türk Ordusu'ndan endişeyle boşaltılmış.

ABD olarak Türkiye, Rusya ve Suriye hükümetine insani yardımlara izin verilmesi çağrısında bulunuyoruz.

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