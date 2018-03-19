ABD Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İnşallah Menbiç'teki kardeşlerimizi çok fazla bekletmeyeceğiz" sözleri üzerine ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, "Menbiç'ten çekilmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Terör örgütlerinin koruyucusu ABD, Afrin merkezinin ele geçirilmesinden sonra "Amerika Menbiç'i tümüyle boşaltırsa bu işi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiririz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi.

"MENBİÇ'TEN ÇEKİLMİYORUZ"

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü, "Afrin'de askerimiz yok ama Menbiç'ten çekilmiyoruz. Bütün taraflara ABD güçlerinin orada olduğunu ve menbiç'te kalamaları için gereken tedbirleri alacağımızı hatırlattık. Herkesin DEAŞ ile mücadeleye odaklanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN MENBİÇ'İ İŞARET ETMİŞTİ

Erdoğan konuşmasında sıranın Menbiç'e geldiğini ifade ederek, "Amerika Menbiç'i tümüyle boşaltırsa bu işi çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştiririz. Bunların zaten bizim bu faaliyetlerimize en küçük bir değişiklikleri olmayacak. Onlardan ihsan istemiyoruz, gölge etmesinler yeter. İnşallah Menbiç'teki kardeşlerimizi çok fazla bekletmeyeceğiz. " şeklinde konuştu.