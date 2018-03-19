20 Mart 2018 Salı3 Recep 1439
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Trump o karara imza attı! Artık tamamen yasak

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Trump o karara imza attı! Artık tamamen yasak
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela yönetimine ait dijital para birimleri ile yapılan tüm finansal işlemleri yasakladı.
Trump o karara imza attı! Artık tamamen yasak Trump o karara imza attı! Artık tamamen yasak Trump o karara imza attı! Artık tamamen yasak

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Trump, bu ülkeye yönelik  yaptırımları genişleten bir kararname imzaladı. Venezuela Devlet Başkanı Nicholas Maduro'nun dijital para çıkarmak  suretiyle ABD yaptırımlarını delme girişimininde bulunduğu ifade edilen  kararnamede, "Venezuela hükümeti tarafından ya da Venezuela hükümeti adına 9 Ocak  2018 tarihinden itibaren çıkarılan dijital para birimlerine yönelik tüm işlemler,  Amerikalı kişilere ve ABD içinde bugünden geçerli olmak üzere yasaklanmıştır."  ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yasağın hem gerçek hem tüzel kişileri kapsadığı  vurgulanırken, ABD Hazine Bakanlığının yasağın etkili şekilde uygulanması için  gerekli adımları atma yetkisine sahip olduğu kaydedildi.
 
ABD Başkanı Trump'ın yasak kararının, Venezuela'nın "petro" adını  verdiği dijital para birimine yönelik ön satışların son gününde gelmesi dikkati  çekti. Venezuela, ABD'nin uyguladığı mali yaptırımları aşmak ve sıkıntıdaki  ekonomisini canlandırmak üzere "petro"yu 20 Şubat'ta bir ay sürecek ön satış  süreciyle piyasaya çıkarmıştı. Toplamda 100 milyon petro basılacağını açıklayan Maduro yönetimi,  bunun 38,4 milyonluk bölümünü birim başına 60 dolardan ön satışa sunmuştu.   19  Mart'a kadar devam edecek ön satışların ardından 20 Mart'tan 44 milyon petronun  daha aynı referans fiyatıyla piyasaya sürüleceği bildirilmişti. Para biriminin düzenlenmesinden sorumlu organ olan Venezuela Kur ve  İlgili Faaliyetler Başmüfettişliğinin 17,6 milyon petroyu kontrol amacıyla elinde  bulunduracağı açıklanmıştı.

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