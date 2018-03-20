20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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Batı medyasında Afrin şaşkınlığı! İngiliz gazeteci 12 önce bakın ne yazmıştı..

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Türkiye'nin Afrin harekatı Batı medyasını da şaşkına çevirdi.
Batı medyasında Afrin şaşkınlığı! İngiliz gazeteci 12 önce bakın ne yazmıştı..
Batı medyasında Afrin şaşkınlığı! İngiliz gazeteci 12 önce bakın ne yazmıştı.. Batı medyasında Afrin şaşkınlığı! İngiliz gazeteci 12 önce bakın ne yazmıştı.. Batı medyasında Afrin şaşkınlığı! İngiliz gazeteci 12 önce bakın ne yazmıştı..

İngiliz Independent Gazetesi, 12 gün önce, YPG'nin çok tecrübeli olduğunu, Türkiye'yi Afrin kent merkezinde durduracağını ve Türkiye'nin de buna mukabil Afrin'i jetlerle yerle bir edeceğini yazmıştı.

TSK ve ÖSO'nun Afrin'deki etkili harekatı neticesinde kent merkezindeki teröristler direnemeyeceklerini anlayıp kaçma yolunu tercih etti. Böylece Afrin kent merkezi beklenenden çok daha kısa süre içerisinde teröristlerden arındırılmış oldu.

BATI MEDYASI ŞAŞKIN

Batı medyası ise harekatın başarısı karşısında şaşkına döndü. 10 gün önce İngiliz The Independent gazetesinde çıkan bir yazı bu durumun en açık örneği olarak göze çarpıyor.

The Independent gazetesi muhabiri Patrick Cockburn, 8 Mart'taki yazısında Afrin'de büyük çatışmalar yaşanacağını ve bunların, Doğu Guta, Rakka veya Halep'in doğusunda görülenler kadar yıkıcı ve kanlı olacağını iddia etmişti. Cockburn'ın bu yazısı FETÖ destekli internet sitelerinde de manşetlere taşınmıştı.

Cockburn şu ifadeleri kullanmıştı:

"ÇOK KANLI VE YIKICI OLACAK"

"Afrin’de büyük çatışmalar yaşanacak ve bunlar muhtemelen, Doğu Guta, Rakka veya Halep’in doğusunda görülenler kadar yıkıcı ve kanlı olacak.

"YPG'LİLER ÇOK DENEYİMLİ" 

YPG savaşçıları 2012’ye dek uzanan çatışma deneyimine sahip; bunun büyük kısmını DEAŞ gibi fanatik düşmanlar karşısında edindiler.

"TÜRK GENERALLER AFRİN'İ YERLE BİR EDECEK, KORKUNÇ BOYUTLARDA SİVİL KAYIPLAR VERİLECEK"

Muhatemelen şu olacak: Türk generaller sokak savaşında kaçınılmaz olan ağır kayıplardan sakınmaya çalışacak ve Afrin’i hava saldırıları ve top ateşiyle yerle bir edecek. Kaçınılmaz olarak, korkunç boyutlarda sivil kayıplar verilecek.

FENA YANILDILAR

Ancak Batı'nın yanlış hesabı Afrin'den döndü. Ne, çok güvendikleri YPG, sandıkları kadar cesur çıktı, ne de Türk generaller Batılı meslektaşları gibi vahşi ve barbar çıktı.

18 Mart'ta Afrin kent merkezinin TSK ve ÖSO tarafından kontrol altına alınmasının ardından ise Cockburn çark etti.

COCKBURN'DAN ÇARK!

Cockburn, son yazısının başlığını "Ben zaten TSK'nın Afrin'i alacağını biliyordum" şeklinde attı ve önceki yazdıklarını yutmayı tercih etti.

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