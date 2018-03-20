CHP'li belediyeden şehit ailesine büyük ayıp

Kapaklı Belediyesi avukatı aracılığıyla, Karaağaç Mahallesi’nde yaşayan Şehit Jandarma Piyade Er Kadir Dadaş’ın ailesi hakkında icra takibi başlattı.

Kapaklı Belediyesi avukatı aracılığıyla, Karaağaç Mahallesi’nde yaşayan Şehit Jandarma Piyade Er Kadir Dadaş’ın ailesi hakkında icra takibi başlattı. Şehit ailesinin evinde imar aykırılığı tespit edilince dönemin MHP’li Karaağaç Belediye Başkanı Özkan Yücel, binaya ruhsat vermiş, hatta yaptığı bu usulsüzlük için yargılanan Dr. Özkan Yücel, beraat etmişti. Büyükşehir yapılanması ile birlikte Karaağaç Belediyesi’nin amme alacakları Kapaklı Belediyesi’ne geçince bu defa Kapaklı Belediyesi, icra takibi başlattı.



Marmara Haber'den Şaban Kardeş'in haberine göre: Eylül 2012’de terhisine 40 gün kala Tunceli’de bölücü terör örgütünün kurduğu hain pusuda şehit düşen Jandarma Piyade Er Kadir Dadaş’ın naşı ailesinin yaşadığı Karaağaç’ta askeri törenle toprağa verilmişti. O gün bu gün bir taraftan evlatlarının yasını tutarken bir taraftan da şehit ailesi olmanın gururunu yaşayan Dadaş ailesi 18 Mart öncesi ellerine ulaşan tebligatla hayatlarının şokunu yaşadı.

DÖNEMİN BELEDİYE BAŞKANI RUHSAT VERMİŞTİ

Şehit Kadir Dadaş’ın Karaağaç’taki cenazesinde ailenin yaşadığı binayı gören iş adamı Saim Buyruk binanın kalan yapım işlerini üstlenmişti. Hisseli arsada yapılan binada imar aykırılığı tespit edilince dönemin MHP’li Karaağaç Belediye Başkanı Özkan Yücel, ailenin şehit Jandarma Piyade Er Kadir Dadaş’ın ailesi olmasından dolayı cezai yaptırımın aksine binaya ruhsat vermiş, hatta yaptığı bu usulsüzlük için yargılanan Dr. Özkan Yücel, deliller kapsamında oluşan vicdani kanaat ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek beraat etmişti.

ÖDENMESİ İSTENDİ

Kapaklı’nın ilçe olmasının ardından mahalle olan ve Kapaklı’ya bağlanan Karaağaç Belediyesi’nin tüm amme alacakları Kapaklı Belediyesi’ne geçince bu defa Kapaklı Belediyesi avukatı aracılığıyla icra takibi başlatırken, Çerkezköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2012/480 esas sayılı 2014/132 karar sayılı 03.06.2014 tarihli kararı ile ilamlı icra yapılarak şehidin ailesinden tahsil edilmeye çalışıldı. 18 Mart şehitleri anma gününe 3 gün kala şehit Jandarma Piyade Er Kadir Dadaş’ın abisi Birdal Dadaş’a gönderilen icra emrinde bin 500 TL’lik avukatlık ücreti ve 505,23 TL’lik faiz bedeli ile birlikte toplam 2 bin 5,23 TL’nin 7 gün içinde ödenmesi istendi.

DÜN CEZA, BUGÜN ÇİÇEK

18 Mart Şehitleri Anma Gününü kutladığımız ve şehitleri yad ettiğimiz bu günlerde Kapaklı Belediyesi, avukatlık ücretinin tahsili için icra takibi başlattı. Aileye icra takibi ile ilgili yazının gönderilmesinden 3 gün sonra 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıldönümü ve şehitleri anma günü dolayısıyla Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı şehit Kadir Dadaş’ın kabrine karanfil bırakırken görüntülenmişti.