20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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Pişkinlikte kendini aştı! Esed rejiminden Afrin hamlesi

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Esed rejiminin Dışişleri Bakanlığı, Afrin konusunda BMGK'ya şikayet mektubu yazdı. Suriye'deki diğer ülkeleri görmezden gelen Rejim, Türkiye'nin savaş suçu işlediğini ve hemen Afrin'den çıkmasını istediklerini belirtti.
Pişkinlikte kendini aştı! Esed rejiminden Afrin hamlesi
Pişkinlikte kendini aştı! Esed rejiminden Afrin hamlesi Pişkinlikte kendini aştı! Esed rejiminden Afrin hamlesi Pişkinlikte kendini aştı! Esed rejiminden Afrin hamlesi

Kimyasal ve ağır silahlarla kendi halkından, kadın-çocuk demeden yüz binlerce insanı katleden ve milyonlarcasını da vatanından ayıran katil Esedrejimi, BM'ye Türkiye'yi şikayet etti.

"SAVAŞ SUÇU" DİYENE BAKIN

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi'ne iki mektup gönderen eli kanlı rejim, Türkiye'nin Afrin'deki operasyonlarını 'savaş suçu' şeklinde niteledi.

Esed rejiminin, Türkiye güçlerinin topraklarını "işgal" etmesini kesin dille kınadığını ve derhal çekilmesini talep ettiğini belirtti.

ESED'DEN KAÇAN 4 MİLYON SURİYE VATANDAŞI TÜRKİYE'YE SIĞINMIŞKEN!..

Esed rejiminin kimyasal silahlarından ve bombalarından kaçan yaklaşık 4 milyon Suriye vatandaşı Türkiye'ye sığınmışken, rejimin Ankara'ya "savaş suçu"ndan söz etmesi, pişkinliğin vardığı boyutu gözler önüne serdi.

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