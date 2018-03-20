20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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Afrin zaferi sonrası ne olacak? İşte Türkiye’nin yol haritası

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Afrin zaferi sonrası ne olacak? İşte Türkiye’nin yol haritası
Zeytin Dalı Harekâtı’nın başarıyla sonuçlanmasının ardından gözler, geçen yıl şubat ve mayıs ayında Başkent’te yapılan güvenlik toplantılarında belirlenen ikinci ve üçüncü aşamaya çevrildi.
Afrin zaferi sonrası ne olacak? İşte Türkiye’nin yol haritası Afrin zaferi sonrası ne olacak? İşte Türkiye’nin yol haritası Afrin zaferi sonrası ne olacak? İşte Türkiye’nin yol haritası

 İkinci aşama örgütün çekilmemesi durumunda mayıs ayında Münbiç, üçüncü aşama ise Fırat’ın doğusu.

Terör örgütü PYD/PKK’nın, ABD’li askeri yetkililer ve diplomatlarla verdiği görüntülerin artması ve ABD’den gelen mesajlar üzerine geçen yıl yapılan iki güvenlik toplantısında, bölgede PKK’ya yönelik alınacak önlemler belirlenmişti. PKK’nın ABD destekli silahlarla terör örgütü DEAŞ sonrası oluşturacağı riskleri hesaplayan güvenlik bürokrasisi, 2018 ve 2019’da alınacak önemlere ilişkin çalışmalarını 2017 Ekim ayında tamamladı.

KISA, ORTA VE UZUN VADELİ HEDEFLER

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre Ankara, Suriye ile ilgili kısa, orta ve uzun vadedeki hedefleri netleştirildi. İlk hedef terör örgütü PKK’nın psikolojik olarak ‘kale’ gibi gördüğü ‘Afrin’di. 58 gün süren ve bir tek sivilin zarar görmediği çok başarılı bir operasyonla örgütü Afrin’den çıkaran TSK, bölgenin tekrar bataklığa dönmemesi için kalıcı gözlem üsleri kuracak. Afrin kent merkezi ve kırsal kesiminde 3’ü büyük 7 gözlem noktası oluşturulacak. TSK’nın Esad rejimindeki belirsizlik nedeniyle en az 10 yıl bölgeyi ve olası terör tehdidini bertaraf etme düşüncesinde olduğunu belirtmek gerekiyor. Afrin’de darbe alan örgütün, Fırat Kalkanı ve Afrin bölgelerine yönelik saldırı gerçekleştirebileceği ifade ediliyor.

KÜRTLERDEN OLUŞAN ‘İL MECLİSİ’ KURULDU

Büyük çoğunluğu Kürtlerden oluşan ancak diğer etnik grupların da temsil edildiği Afrin İl Meclisi kuruldu. Ankara’da, Afrin’de çok büyük yıkım yaşanmadığı için imar sıkıntısının El Bab ve Cerablus ile kıyaslandığında daha düşük maliyetlerle giderilebileceği belirtiliyor. Okulların, hastanelerin, belediye, il meclisi, polis ve asayiş merkezinin 8 ay içinde onarılıp halkın hizmetine sokulacağı ifade ediliyor. İlçenin tarım ve sanayi ekonomisine de destek verileceği, Türkiye’den kardeş belediyeler çerçevesinde imarı ve kent güvenliği için 4 bin Afrinli’nin eğitimden geçirileceği de dile getiriliyor.

İKİNCİ AŞAMA DA ‘MÜNBİÇ’ OLACAK

Operasyonun ikinci aşaması ise Münbiç olacak. Türkiye ile ilişkileri düzeltmek isteyen Washington, PKK’nın Münbiç’ten Fırat’ın doğu kıyısına çekilmesini sağlamayı ve bölgede iktidarı ‘yerel topluluklara verip’, karşılığında ise Türkiye’nin askeri operasyonu sona erdirmesi düşüncesine hâkim.. Ancak Dışişleri’nin masasında olan plan, ölü bir plan halini aldı zira plana göre 21 Mart’ta çekilmenin başlaması beklenecekti fakat ABD yönetimi süreci bir süreliğine askıya almış gibi görünüyor. Ankara, Mayıs’ın son haftasına kadar bekleyecek. ABD’den istediği desteği almak üzere 3 görüşme gerçekleştirecek. En geç mayıs sonu haziran başında Münbiç operasyonu için harekete geçecek.

ÜÇÜNCÜ AŞAMA ‘FIRAT’IN DOĞUSU’

Üçüncü aşama ise Fırat’ın doğusu. Şanlıurfa sınır hattından başlayan ve Şırnak boyunca uzanan bölgede terör örgütü PKK’nın pozisyonun uzun vadede riskler taşıdığı görülüyor. Bu operasyon için 2019’un başına kadar beklenmesi planlanıyor. Kısa vadede Afrin ve orta vadede Münbiç operasyonunun sahadaki yansımaları, ölçümleri ve diplomasi süreci ile yol alınarak üçüncü aşama netleşecek.

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