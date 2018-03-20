20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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ABD'yi Menbic korkusu sardı! İşte olay kareler

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Türkiye'nin gözünü diktiği ilçeye gelen ABD'li askeri heyet, ilçeyi yöneten YPG'lilerle bir araya geldi. Ankara ve Washington arasındaki anlaşmaya göre, YPG'li teröristlerin kısa sürede ilçeyi terk etmesi gerekiyor.
ABD'yi Menbic korkusu sardı! İşte olay kareler
ABD'yi Menbic korkusu sardı! İşte olay kareler ABD'yi Menbic korkusu sardı! İşte olay kareler ABD'yi Menbic korkusu sardı! İşte olay kareler

Türkiye'nin Afrin'den sonraki hedefi Menbic'e gelen ABD'li askeri heyet, ilçeyi yöneten YPG'lilerle buluştu. Sosyal medyadan yayınlanan fotoğrafta, bir ABD'li komutanın sivillerin arasında oturduğu görülüyor.

ABD ve Türkiye, Menbic'teki YPG'li teröristlerin çekilmesi ve ilçede güvenliği iki ülkenin askerlerinin sağlaması için anlaşmaya varmıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un sözcüsüne, Amerikan güçlerinin Menbic'te kalmaya devam edip etmeyecekleri soruldu. Gece yarısı soruyu yanıtlayan Albay Robert Manning, "Aksi bir işaret görmüyorum. Bu konuda size daha sonra geri döneceğim" yanıtını verdi.

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2016 yazında terör örgütü IŞİD'in temizlendiği Menbic'e terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'liler yerleşti. ABD defalarca söz vermesine rağmen YPG'liler Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmedi.

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