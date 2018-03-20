Zehir aracın klimasına mı kondu?

İngiltere'nin Salisbury kentinde Noviçok adlı sinir gazına maruz kalarak zehirlenen İngiliz gizli servisinin kendi saflarına çektiği eski Rus istihbarat albayı Sergey Skripa ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

İngiltere'nin Salisbury kentinde Noviçok adlı sinir gazına maruz kalarak zehirlenen İngiliz gizli servisinin kendi saflarına çektiği eski Rus istihbarat albayı Sergey Skripal (66) ve kızı Yulya Skripal’ın (33) otomobillerinin havalandırma sisteminden bu maddeyi solumuş olabilecekleri ifade edildi.

Amerikan haber kanalı ABC, adını vermediği İngiliz kaynaklara dayanarak, soruşturmayı yürüten İngiliz yetkililerin, sinir gazı Noviçok’un Skripal’ın otomobilinin havalandırma deliklerine yerleştirilmiş ve bunun Skripal ve kızını zehirlemiş olabileceği üzerinde durduğunu aktardı.

İngiltere, olaydan Rusya’yı sorumlu tutuyor. Rus yönetimi ise suçlamaları reddediyor.