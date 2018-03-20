20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:36Güneş 07:01Öğle 13:18İkindi 16:40Akşam 19:22Yatsı 20:42
    • 19°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 115.795 0.30
  • Altın: 166,487 -0.09
  • Dolar: 3,9369 -0.08
  • Euro: 4,8607 0.03

Yeni dönem başlıyor! Artık onu da sorgulayabilirsiniz..

»
Soyağacı ve mirasın ardından Türkiye’nin yenilenen deprem haritası da elektronik ortama aktarıldı.
Yeni dönem başlıyor! Artık onu da sorgulayabilirsiniz..
Yeni dönem başlıyor! Artık onu da sorgulayabilirsiniz.. Yeni dönem başlıyor! Artık onu da sorgulayabilirsiniz.. Yeni dönem başlıyor! Artık onu da sorgulayabilirsiniz..

Oturduğu semtin deprem riskini öğrenmek isteyen vatandaşlar, “https://tdth.afad.gov.tr” adresinden koordinat ve adres bilgilerini girerek sorgulama yapabilecek.

En son 1996 yılında hazırlanan Türkiye’nin deprem tehlike haritası güncellenerek önceki gün Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı. AFAD’ın koordinasyonunda ODTÜ, Boğaziçi, Akdeniz, Çukurova, Sakarya Üniversiteleri ve Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanan yeni haritayla, risk değerlendirmesi sadece fay hattına göre değil, zemin yapısı da göz önünde bulundurularak yapıldı. Riski belirtmek için kullanılan 1., 2. derece şeklindeki sistem kalktı, yerini Avrupa ve Amerika’da yıllardır uygulanan “ivme” yöntemi aldı.

İstanbul’da kırmızı alan arttı

Haritada İstanbul’da tehlikeli yerleri gösteren kırmızı alanlardaki artış dikkat çekti. AFAD Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Orhan Tatar, “Yeni haritada artık yerel zemin koşulları da dikkate alınıyor. Kadıköy, Çamlıca, Beykoz civarında zemin sağlam, çünkü ana kayalar var zemininde ama biraz daha kuzeye çıkılınca Şile civarında daha dayanıksız zeminler söz konusu. Fay hattıyla beraber zemin koşulları da dikkate alındığı zaman renklerde bazı değişiklikler yaşandı” dedi. İstanbul’da 1999 yılında yaşanan depremden sonra, adaların içinden kırılmamış bir hat kaldığına dikkat çeken Tatar, bu hatta en yakın kıyı şeridinin koyu kırmızı renkte gösterildiğini ifade etti.

Mahalle mahalle değerlendirme

Yeni deprem haritası dijital ortama taşındı. Mahalle mahalle risk değerlendirmesi yapılmasına imkân tanıyan “Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması” oluşturuldu. Test aşamasındaki uygulamayı kullanmak için ana sayfanın sol üst bölümünde yer alan “raporlama” butonuna tıklamak yeterli. Gereken koordinat bilgileri girildikten sonra, o yerin deprem riski görülebilecek.

Hesaplamalar otomatik olacak

Yeni deprem haritası ile inşaat mühendislerinin işlerinin kolaylaşacağını belirterek, “Eskiden mühendisler hesaplamaları kendileri yapıyordu. Örneğin 1. ve 2. bölge arasında kalan yerleşim yerlerinde, 1’i baz alınca farklı değerler ortaya çıkıyor, bina maliyetleri artıyordu. Artık hesaplamayı program otomatik olarak yapacak ve tartışmaya yer kalmayacak” dedi. Tatar, yeni düzenleme ile 5 farklı zemin türü ve 4 farklı “ivme değeri” baz alınarak hesaplama yapıldığını vurgulayarak, “Sadece mevcut durum değil, fay hattı aktif mi değil mi, en son ne zaman hasar yapıcı deprem üretmiş, üzerinden ne kadar zaman geçmiş, kayma hızı ne kadar, bütün parametreler üst üste konularak daha sağlıklı hesaplama yapılacak. Yeni harita 3-4 yıllık bir çalışmanın ürünü” diye konuştu.

Yüksek binalar izlenecek

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği de güncellendi. Yönetmelik, 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek. AFAD, gerekli gördüğü durumlarda, kuvvetli deprem hareketlerinin ölçülmesi amacıyla binalara veya açık alanlara “ivme kayıtçıları” yerleştirebilecek. Yüksekliği 105 metre ve daha fazla olan binalara, “Yapı Sağlığı İzleme Sistemi” kurulması zorunlu hale getirilecek. Gerçek zamanlı kayıt yapacak izleme sisteminin bakımından ve korunmasından yapı sahipleri sorumlu olacak.

HABERTÜRK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Teröristler Afrin'de '100 fedai' bıraktı!Teröristler Afrin'de '100 fedai' bıraktı!Kürt korucular halka YPG’nin gerçek yüzünü anlattı. Terör örgütünün kendilerine engel olmasına isyan eden siviller gitti, terörist kaçtı.
18 ilde düğmeye basıldı: Dev operasyon!18 ilde düğmeye basıldı: Dev operasyon!FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri merkezli 18 ilde 37'si muvazzaf 85 askeri personele yönelik operasyon başlatıldı.
Yeni dönem başlıyor! Artık onu da sorgulayabilirsiniz..Yeni dönem başlıyor! Artık onu da sorgulayabilirsiniz..Soyağacı ve mirasın ardından Türkiye’nin yenilenen deprem haritası da elektronik ortama aktarıldı.
"Mesele ciddi, başörtülü ateistler var""Mesele ciddi, başörtülü ateistler var"İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Profesör Dr. Fazlıoğlu, İstanbul'da katıldığı bir panelde çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
O madde hakkında TAEK'ten ilk açıklamaO madde hakkında TAEK'ten ilk açıklamaTürkiye Atom Enerjisi Kurumu, Ankara'da düzenlenen operasyonda ele geçirilen kaliforniyum maddesinin radyoaktif bir özellik göstermediğini açıkladı.
DEAŞ'ın tankçısı Adana'da yakalandıDEAŞ'ın tankçısı Adana'da yakalandıAdana'da ABD Konsolosluğuna eylem yapma ihtimaline karşılık terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4'ü Türk, 15'i Suriyeli 19 zanlıdan birinin DEAŞ'ın tankçısı olduğu ortaya çıktı.
  • ABD’nin 6’ncı Filo’su Yunan adasında!20 Mart 2018 Salı 09:47
  • Sınırda acı olay! İki ceset bulundu20 Mart 2018 Salı 09:45
  • Her şeyi anlattı! Eşinden şok ifade!20 Mart 2018 Salı 09:45
  • Afrin zaferi sonrası içindeki nefreti kustu! One mınute’ın acısı geçmemiş20 Mart 2018 Salı 09:00
  • Yeraltı dünyasına büyük operasyon!20 Mart 2018 Salı 08:55
  • Roketle başından yaralanmıştı! Yüzbaşı Hüseyin’i görünce..20 Mart 2018 Salı 08:45
  • Afrin zaferi sonrası ne olacak? İşte Türkiye’nin yol haritası20 Mart 2018 Salı 08:42
  • Örgüt istedi sözde akademisyenler imza attı20 Mart 2018 Salı 08:30
  • Bak sen şu Tosun’a hedefi rekorlar kitabıymış!20 Mart 2018 Salı 08:26
  • CHP'li belediyeden şehit ailesine büyük ayıp20 Mart 2018 Salı 07:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri