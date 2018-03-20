20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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18 ilde düğmeye basıldı: Dev operasyon!

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18 ilde düğmeye basıldı: Dev operasyon!
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri merkezli 18 ilde 37'si muvazzaf 85 askeri personele yönelik operasyon başlatıldı.
18 ilde düğmeye basıldı: Dev operasyon! 18 ilde düğmeye basıldı: Dev operasyon! 18 ilde düğmeye basıldı: Dev operasyon!

Ayrıntılar geliyor..

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