ABD’nin 6’ncı Filo’su Yunan adasında!

Türkiye’yi çevreleyen denizlerde gerçekleştireceği faaliyetler tartışma konusu olan ABDDonanması’nın 6. Filo’su, mart ayı başından bu yana bölgede bulunuyor. Filoya bağlı bir gemi, Yunanistan’ın Ege’deki Siros Adası’nı ziyaret ediyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, ABD’nin görevden alınan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın eski CEO’su olduğu ExxonMobil’e ait geminin Akdeniz’de gerçekleştireceği doğalgaz ve petrol sondaj çalışmasını Türkiye’nin olası saldırılarından korumak amacıyla, ABD Donanması 6. Filo’sunun Akdeniz’e sevk edildiğini ileri sürmüş, 6. Filo yetkilileri bu iddiayı yalanlamıştı.

6. Filo’ya bağlı unsurların bir bölümü İsrail’de Juniper Cobra 2018 tatbikatına katılırken, filonun diğer unsurları Karadeniz’e geçmişti. İsrail’e yönelen Wasp sınıfı amfibik gemi USS Iwo Jima (LHD 7), 26. Deniz Piyade Birliği ile 4. Amfibik (PHIBRON) Filo 6 Mart’ta İsrail kıyılarına ulaştı. Bu unsurlar halen İsrail’in Hayfa Limanı’nda bulunuyor.

GELECEK SEFER BATUM’A

Harpers Ferry sınıfı helikopter gemisi USS Oak Hill (LSD 51) ve beraberindeki deniz piyadeleri de Romanya’nın yönettiği “Spring Storm (Bahar fırtınası) - 2018” isimli amfibik tatbikata katılmak üzere 7 Mart’ta Karadeniz’e girmişti. Karadeniz’deki unsurlar katıldıkları tatbikatın ardından Gürcistan’ın Batum limanını ziyaret edecek.

HIZLI SEVKIYAT GEMİSİ SİROS’TA

Karargâhı İtalya’nın Napoli kentinde bulunan ABD 6. Filosu’nun unsurları arasında yer alan USNC Carson City Hızlı Sevkıyat Sefer Gemisi, 16 Mart’tan bu yana Yunanistan’ın Ege’deki Siros Adası’nı ziyaret ediyor. Askeri ve sivil personelin birlikte görev yaptığı USNC Carson City gemisinin seyyar hastane, kuru yük taşıma, felaket bölgelerine destek ve insani yardım gibi farklı görevleri yerine getirebilen bir platform olduğu belirtildi. Yunan limanının “müttefiklerle birlikte çalışabilirlik imkânlarının sınanması” kapsamında olduğu vurgulandı.

HABERTÜRK