20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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Sözleri olay olmuştu! TRT spikeri özür diledi...

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Sözleri olay olmuştu! TRT spikeri özür diledi...
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e elenmesinin ardından Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ile ilgili sözleri tepki çeken TRT spikeri Erdoğan Arıkan, özür diledi.
Sözleri olay olmuştu! TRT spikeri özür diledi... Sözleri olay olmuştu! TRT spikeri özür diledi... Sözleri olay olmuştu! TRT spikeri özür diledi...

TRT Spor'da yayınlanan Spor Artı programında Ömer Üründül ile gündemi değerlendiren Erdoğan Arıkan, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi söylediği ve büyük tepki alan 'küçük takımlar' ifadeleri hakkında konuştu.

İşte o sözler:

"Tamamen takımların bugünkü durumları, sahada oynayanlar ilgili değerlendirme yaptım. Bu çok başka yerlere gitti ve değişik bir algı oluştu. Söylediklerimden bir kelime farklı yerlere çekilince oluşan algı hem beni, hem de TRT’yi çok üzdü. Bu değişik algının oluşmasından dolayı üzgünüm. Bundan dolayı bütün futbolseverlerden özür diliyorum. Sanki ben bu iki takımdan birini tutan ben, başka bir takımlıymışım ve başka bir takım adına konuşuyormuşum gibi gündeme getirildi. Düşüncelerim hala aynı. İfade şeklim yanlıştı ama bunları söylemekten geri adım atmayacağım."

NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı konuk ettiği derbi karşılaşması öncesinde söyledikleriyle sosyal medyada gündeme oturan ve iki ezeli rakibin taraftarlarının da tepkisini çeken Erdoğan Arıkan, TRT Spor’da "Cuma günü söylediklerim sosyal medyada gündem oldu. Benim yorumum, takımların şu anki durumlarıyla ilgiliydi. Biraz ironik ve çarpıcı şekilde sununca çok fazla gündeme geldi olay. Ancak ne kulüplerle, ne de bu kulüplerin geçmişleriyle ilgiliydi” ifadelerini kullandı. Erdoğan Arıkan Galatasaray ve Fenerbahçe için “Büyük kulüplerin küçük takımları onlar" demişti. 

HÜRRİYET

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