20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:36Güneş 07:01Öğle 13:18İkindi 16:40Akşam 19:22Yatsı 20:42
    • 19°C Adana
    • 16°C Adıyaman
    • 13°C Afyon
    • 8°C Ağrı
    • 15°C Amasya
    • 12°C Ankara
    • 17°C Antalya
    • 15°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 13°C Balıkesir
  • BIST: 115.795 0.30
  • Altın: 166,487 -0.09
  • Dolar: 3,9369 -0.08
  • Euro: 4,8607 0.03

Uzun yıllardır gizlice üzerinde çalışıyorlardı! Şimdi test edecekler

»
İlk defa Çin ordusuna ait Type 072 III çıkarma gemisine monte edilmiş olarak görülen ve literatürde 'railgun' olarak yer alan elektromanyetik topun Çin donanması elektromanyetik topu gemide test etme aşamasına hızla yaklaşıyor.
Uzun yıllardır gizlice üzerinde çalışıyorlardı! Şimdi test edecekler
Uzun yıllardır gizlice üzerinde çalışıyorlardı! Şimdi test edecekler Uzun yıllardır gizlice üzerinde çalışıyorlardı! Şimdi test edecekler Uzun yıllardır gizlice üzerinde çalışıyorlardı! Şimdi test edecekler

Çin Halkın Kurtuluşu Ordusu Donanması, denemelere ilişkin haberleri dolaylı yollardan doğruladı. Silah sistemi Çin Donanmasına ait  Yuting I Sınıfı bir çıkarma gemisi üzerinde Ocak ayı sonunda görülmüştü ancak görüntüler hakkında bu güne kadar herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.
 
Hedef menzilini 100 kilometreye kadar çıkaran bu elektromanyetik raylı top, deniz savaşlarının bütün kurallarını baştan yazılmasına yol açacak nitelikte. ABD'nin geliştirmek için 500 milyon dolar harcadığı ancak bir türlü üretemediği bu silahı, Çin kendi savaş gemisine monte etmeyi başardı.

Temel olarak iki metal plaka arasinda yoğun bir manyetik alan yaratılarak, bu alan içerisinde parçacıkların hızlandırılması esasına dayanan elektromanyetik top teknolojisinin önümüzdeki dönemde askeri kullanımının daha da yaygınlaşması bekleniyor.

6nn4n_1521529411_0532.jpg

Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarından Tübitak SAGE (Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü) de, uzun çalışmaların ardından yerli ve milli imkanlarla "Sapan" ismi verilen bir elektromanyetik silah geliştirmeyi başararak, bu alanda Türkiye'nin öncü ülkelerden biri haline gelmesini sağlamıştı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Sonunda sessizliğini bozdu! Prens Velid bin Talal itiraf ettiSonunda sessizliğini bozdu! Prens Velid bin Talal itiraf ettiSuudi Arabistan'daki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Bodrum aşığı prens Velid bin Talal, "Para karşılığı serbest kaldım." dedi.
Sarkozy gözaltında!Sarkozy gözaltında!Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy seçim kampanyasının finansmanı konusunda polis tarafından gözaltına alındı.
Uzun yıllardır gizlice üzerinde çalışıyorlardı! Şimdi test edeceklerUzun yıllardır gizlice üzerinde çalışıyorlardı! Şimdi test edeceklerİlk defa Çin ordusuna ait Type 072 III çıkarma gemisine monte edilmiş olarak görülen ve literatürde 'railgun' olarak yer alan elektromanyetik topun Çin donanması elektromanyetik topu gemide test etme aşamasına hızla yaklaşıyor.
Nevruz mesajında bile tehdit ettiNevruz mesajında bile tehdit ettiABD Başkanı Trump, Nevruz mesajında "Bundan 2 bin 500 yıl önce Pers Kralı Darius, Tanrı'dan İran halkını üç şeye karşı korumasını istedi: Düşman ordular, kuraklık ve yalancılık. Bugün İran Devrim Muhafızları Ordusu bu üçünü de temsil ediyor" dedi.
Anladıkları dilden konuştu:'İt oğlu it'Anladıkları dilden konuştu:'İt oğlu it'Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini savunan ve buraların "İsrail’e ait olduğunu" söyleyen ABD'nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman'a "it oğlu it" dedi.
Zehir aracın klimasına mı kondu?Zehir aracın klimasına mı kondu?İngiltere'nin Salisbury kentinde Noviçok adlı sinir gazına maruz kalarak zehirlenen İngiliz gizli servisinin kendi saflarına çektiği eski Rus istihbarat albayı Sergey Skripa ile ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.
  • ABD'yi Menbic korkusu sardı! İşte olay kareler20 Mart 2018 Salı 09:30
  • Pişkinlikte kendini aştı! Esed rejiminden Afrin hamlesi20 Mart 2018 Salı 08:00
  • Mogherini: Savaşı kazanabilirsiniz ancak...19 Mart 2018 Pazartesi 23:44
  • NATO'dan çok sert Rusya çıkışı19 Mart 2018 Pazartesi 23:43
  • Trump o karara imza attı! Artık tamamen yasak19 Mart 2018 Pazartesi 23:39
  • ABD Savunma Bakanlığı'ndan Menbiç açıklaması19 Mart 2018 Pazartesi 23:33
  • ABD'den Türkiye ve Afrin açıklaması19 Mart 2018 Pazartesi 20:44
  • Rusya'ya ağır bilanço! 120 asker hayatını kaybetti19 Mart 2018 Pazartesi 20:40
  • Rusya resti çekti! Hesabını verecekler19 Mart 2018 Pazartesi 19:40
  • İngiliz Independent'den Afrin çarkı!19 Mart 2018 Pazartesi 19:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri