20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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"Mesele ciddi, başörtülü ateistler var"

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"Mesele ciddi, başörtülü ateistler var"
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Profesör Dr. Fazlıoğlu, İstanbul'da katıldığı bir panelde çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Profesör Dr. Fazlıoğlu, İstanbul'da katıldığı bir panelde "benim odama 17 tane başörtülü deist bile değil tanrı tanımaz öğrenci gelip benimle bu konuları konuştular. Ortak neden sahnede dini temsil ettiğini söyleyen insanların eylemlerinin sonucudur. Mesele bu kadar ciddidir." dedi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Görevlisi Profesör Dr. İhsan Fazlıoğlu, Teknik Elemanlar Derneği (TEKDER) İstanbul Şubesi’nin düzenlediği bir panelde konuştu. Fazlıoğlu, yanına gelen başörtülü öğrencilerin “tanrı tanımaz/ateist” olduğunu söyledi. Profesör Fazloğlu, bunun nedeni olarak da “Ortak neden sahnede dini temsil ettiğini söyleyen insanların eylemlerinin sonucudur” dedi.

Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Fazlıoğlu şöyle konuştu:

“15 Temmuz'dan bu yana benim odama 17 tane başörtülü deist bile değil tanrı tanımaz öğrenci gelip benimle bu konuları konuştular. Başörtülü öyle geleneksel de değil bildiğin başörtülü. Aileleri de örtülü aile.

Ortak neden sahnede dini temsil ettiğini söyleyen insanların eylemlerinin sonucudur. Mesele bu kadar ciddidir. Bu sonuçlarla yüzleşmezsek 30 yıl sonra çok farklı şeyler konuşuyor oluruz.”

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