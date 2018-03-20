Nevruz mesajında bile tehdit etti

ABD Başkanı Trump, Nevruz mesajında "Bundan 2 bin 500 yıl önce Pers Kralı Darius, Tanrı'dan İran halkını üç şeye karşı korumasını istedi: Düşman ordular, kuraklık ve yalancılık. Bugün İran Devrim Muhafızları Ordusu bu üçünü de temsil ediyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a sert eleştirilerde bulunduğu Nevruz açıklamasında, "Baharın gelişini kutlayan dünya genelindeki milyonlarca insanın nevruzunu kutluyorum" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump, baharın müjdecisi kabul edilen Nevruz ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında İran yönetimine ve İran Devrim Muhafızları'na yüklendi. Nevruz'un kökeninin İran'a dayandığını belirten Trump, şunları kaydetti:

"Bugün İran halkı bir başka meydan okumayla karşı karşıya: Halka hizmet yerine kendilerine hizmet eden yöneticiler. Bundan 2 bin 500 yıl önce (Pers Kralı) Darius, Tanrı'dan İran halkını üç şeye karşı korumasını istedi: Düşman ordular, kuraklık ve yalancılık. Bugün İran Devrim Muhafızları Ordusu bu üçünü de temsil ediyor."