20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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Teröristler Afrin'de '100 fedai' bıraktı!

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Kürt korucular halka YPG’nin gerçek yüzünü anlattı. Terör örgütünün kendilerine engel olmasına isyan eden siviller gitti, terörist kaçtı.
Teröristler Afrin'de '100 fedai' bıraktı!
Teröristler Afrin'de '100 fedai' bıraktı! Teröristler Afrin'de '100 fedai' bıraktı! Teröristler Afrin'de '100 fedai' bıraktı!

Zeytin Dalı Harekatı’nın 58. gününde tamamen kontrol altına alınan Afrin operasyonun 24 saatlik nefes kesen detaylara ulaşıldı. Harekatın 55. gününde Afrin’in etrafındaki tüm kritik belde ve köylerin ele geçirilmesinin ardından operasyon için geri sayım başladı .

İşte o zaferin adımları:

EVE DÖNÜŞ  

Afrin kent merkezinde konrolü sağlaması ve teröristlerden temizlemesi bölge halkına eve dönüş yolunu açtı. Siviller çocuklarını ve eşyalarını yanlarına alarak sevinçle evlerine döndü, konvoyun ucu bucağı gözükmedi. Evine dönen halk, ÖSO ve Mehmetçik ile kucaklaştı. 

HALK İKNA EDİLDİ 

Kürt korucular, Afrinlilere Türkiye’yi anlatarak ‘Türk ordusuna güvenin. Teröristlerden kurtulun’ mesajları gönderildi. Uçaklardan 2 gün boyunca Kürtçe, Arapça ve Türkçe bildiri atıldı. Bunun üzerine Afrinliler kenti terk etmek için harekete geçti ancak teröristler yolları kesti. Halk isyan başrağı açtı. Yolları kesen terörist grup ve araçlar SİHA’lar ile etkisiz hale getirildi. Afrinlilerin büyük bölümü iki gün içinde kentten ayrıldı. Kalanlar da teröristlere sırt çevirdi. 

KEŞİF VE İSTİHBARAT 

İHA’lar havadan Afrin’i an be an izleyerek harekat merkezine anlık bilgi paylaştı. Çaresiz kalan 3500 civarı terörist tünellerden kaçtı, arkalarında 100 kişilik bir fedai grubu bıraktı. 

5 SAATTE BİTİRDİLER 

57. günün gece yarısına doğru çok özel bir sızma operasyonu gerçekleştirildi. Kuzey Irak’ta da birçok kez görev yapan üst rütbeli 6 bordo bereli öncülüğünde 200 ÖSO askeri Afrin’e girdi. Bordo bereliler komutasında 6 kola ayrılan özel birlik, önceden belirlenen hedeflere nokta operasyonlarla şafak sökene kadar o fedai timini etkisiz hale getirdi. METİ timleri de EYP’lere karşı öncülük etti. Gündüz Afrin’e zırhlı araçlarla giren TSK ve ÖSO kenti 08.30’da kontrole aldı.

FARE GİBİ KAÇTILAR! 

3622 teröristin etkisiz hale getirildiği harekatla kırsalda ağır kayıplar veren terör örgütü, TSK birliklerinin, 17 Mart’ta Afrin’in kuzeyinde buluşmasıyla ilçe merkezini üç taraftan kuşatmasının ardından “şehir savaşı”nı göze alamadı, Afrin’de de büyük bir hezimete uğrayacağını gördü. Bunun üzerine şehir merkezinde bulunan 5-6 bin civarında terörist, ayrı gruplar halinde Münbiç, Haseke, Rakka, Tel Rifat ile Halep’in kuzeyine kaçtı.

Afrin’de şehit düşen Binbaşı Mithat Dunca’nın hikayesini yazan Güvenlik ve Terör Uzmanı Abdullah Ağar, “Bugüne değin şehit olan en üst rütbeli askeridir. Onun şehit olmasına neden olacak güdümlü füze saldırısında bir de gazi vardır” diyerek şunları kaydetti: Şehit Mithat Binbaşı’nın geçmişte tim komutanlığı yapan ÖKK tabur komutanı İhsan Ejdar yarbay ise Dağlıca’dan sonra 2015’de Hakkâri İkiyakalar’da şehit düştü. 15 Mart’ta Binbaşı Mithat Dunca ile yaralanan Gazi Mithat başındaki şarapnelle hastaneden çıkıp Afrin’e gitti. O taburun komutanı; “Mithat’ın intikamını alacağım!” dedi ve aldı..

AKŞAM

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