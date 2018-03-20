Mehmetçik hazır, her an başlayabilir!

Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu, Menbiç operasyonu öncesi terör örgütü PKK/PYD'nin işgali altındaki Tel Rıfat'ı kurtarmak için harekete geçti.

Afrin sonrası Menbiç'e yönelik olarak yapılacak operasyonun Tel Rıfat'ta kontrolün sağlanmasının ardından yapılması bekleniyor.

YPG'Lİ TERÖRİSTLER TEL RIFAT'A KAÇTI

Çünkü Afrin'den kaçan ve Menbiç'e ulaşamayan teröristlerin büyük bir bölümü Tel Rıfat'ta saklanıyor.

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı ve El Bab'da gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Bölgesinin tam ortasında bulunan Tel Rıfat, Halep'e kuzeyden 40 kilometre uzaklıkta yer alıyor ve Afrin'deki terör yapılanmasının nefes borusu olarak biliniyor. PKK-PYD işgalindeki Afrin'in, Esad bölgesine çıkış kapısı olan Tel Rifat'ta bulunan Rus askerleri 24 Ocak itibariyle çekilmişti.

MENBİÇ'E ULAŞAMAYAN TERÖR ÖRGÜTÜ ESAD İLE MASAYA OTURDU

Türkiye'nin buraya yönelik kara operasyonu ise her an başlayabilir.Türkiye’nin Afrin dışındaki bölgeleri de terörden temizleme kararlılığı karşısında panik yaşayan terör örgütü, Esad rejimi ile anlaşmanın yollarını aramaya devam ediyor. Tel Rıfat'ta sıkışan YPG'lilerin Esad ile anlaşmaya çalıştığı fakat ağır silahların teslimi konusunda anlaşmazlık yaşadıkları belirtiliyor.

TSK EMİR BEKLİYOR

Zeytin Dalı Harekâtının 58. gününde Afrin'de tam hâkimiyeti sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin-Halep arasında geçiş noktası olan Tel Rıfat kasabasını da PKK/PYD terör örgütünden temizlemek için onay bekliyor.