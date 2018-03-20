20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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NATO cephaneliği! Tüm hazırlık Türkiye için

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Terörden arındırılan Afrin’de, NATO standartlarına göre inşa edilen 13 bölmeden oluşan yaklaşık bin 200 metrekarelik mühimmat deposu bulundu.
NATO cephaneliği! Tüm hazırlık Türkiye için
NATO cephaneliği! Tüm hazırlık Türkiye için NATO cephaneliği! Tüm hazırlık Türkiye için NATO cephaneliği! Tüm hazırlık Türkiye için

Terör örgütü PKK/PYD’nin işgalinden kurtarılan Afrin’de temizlik devam ediyor. Örgütün tünel ağları ve cephaneliklerinin belirlenmesi için TSK ve ÖSO yoğun bir faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda Afrin’in hemen dışında, zeytin ağaçlarıyla kaplı bir tepenin eteğinde PKK/PYD’nin devasa boyutlarda mühimmat deposu bulundu.

Kalın beton duvarlarla yer altına inşa edilen, 13 bölmeden oluşan yaklaşık bin 200 metrekarelik tamamen NATO standartlarına göre dizayn edilmiş son derece ciddi bir mühendislik ürünü görüntüsü veriyor. İçine TIR rahatlıkla girebiliyor. Tavanda havalandırma delikleri ve onların içinde yer alan kuşların girişini engelleyen kafesler bulunuyor. Zeminde ise yağmur sularını toplamak için depolar yapılmış. Bir terör örgütünün aklının çok ötesinde bir planlama ve mühendislik açık şekilde kendini hissettiriyor.

 

HAZIRLIKLAR TÜRKİYE’YE KARŞI

Depoya ilk giren gazeteciler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Burada Afrin’i savunmak için bir hazırlık yapılmadığı açıkça ortada. Bu binanın terör örgütü için bir mühimmat deposu olarak hazırlanmadığında açıkça ortada. Terör ortağı ülkeler bu hazırlıkları sadece Suriye için yapmadığının kanıtı. Tamamen NATO içi bir çatışma için hazırlıklar yapılmış. Bir NATO ülkesi olan Türkiye’ye karşı, NATO’nun askeri planlama yöntemlerinin önemli bir kısmı burada uygulanmış. Gözlemlerimiz bu hazırlıkların tamamının Türkiye’ye karşı olduğuna işaret ediyor. İlk defa bir gazetecinin görüntülediği bu devasa depoda çok büyük yığınakları görmek mümkün. TOW füzelerinden, SUV-23’lere doçkalardan mayınlara kadar her türlü mühimmatın geliştirilmiş en üst versiyonunun, yüzlerce sandığa, varile ve kasalara depolanmış halini gördük.

ÇOĞU AMERİKAN YAPIMI

Milyonlarca istiflenmiş merminin yer aldığı tüneldeki silahların menşei bir çok ülkeyi işaret ediyor. Ancak silahların büyük kısmı Amerikan yapımı ve bunların yeni üretilip bölgeye sevkedilmiş olduğu açıkça görülüyor. Rusya menşeli silah ve mühimmatların yanı sıra üzerinde Arapça yazan ve Suriye rejimini işaret eden mühimmatlar var. Ayrıca başka bir odaya depolanmış İran menşeli top mermiler ve mühimmatlar var. Bu yeraltı deposu hiçbir şekilde bir terör örgütünün mühimmatı değil. Tünelin inşasından mühimmatın çeşitliliği ve cinsine kadar herşey bütün detaylarıyla devletten devlete savaş için hazırlanmış.

BIRAKIP KAÇTILAR

Tünel içinde gördüğümüz iki metal sandık tamamen NATO standartlarına göre yapılmış, içinde fünyeler ve ateşleyiciler yine aynı standarda göre korumaya alınmış. Türkiye’nin Afrin operasyonuyla ne denli bir uluslarası operasyonu boşa çıkardığını, sadece bu yeraltı deposuna bakarak bile anlamak mümkün. Afrin’e binlerce kişilik bir orduyu donatacak silah ve mühimmat sevkiyatının en büyük kanıtlarından biri bu adeta bir metro hattı gibi yeraltına inşa edilen bu depodur. Bütün uluslararası desteğe rağmen, TSK ve ÖSO’nun karşısında hiçbir direnç gösteremeyen PKK/PYD ve arkadındaki güçler, bütün bu mühimmatları ortada bırakıp kaçtılar.

YENİ ŞAFAK

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