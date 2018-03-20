20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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Kızıldeniz'de Türkiye karşıtı gizli toplantı!

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BAE adına ABD'de lobi faaliyetinde bulunan ve "çocuk pornografisi" gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığı belirtilen Lübnan asıllı iş adamı George Nader'in, 2015 yılında Kızıldeniz'de bazı Arap liderleriyle gizli toplantı yaptığı iddia edildi.
Kızıldeniz'de Türkiye karşıtı gizli toplantı!
Kızıldeniz'de Türkiye karşıtı gizli toplantı! Kızıldeniz'de Türkiye karşıtı gizli toplantı! Kızıldeniz'de Türkiye karşıtı gizli toplantı!

Merkezi Londra'da bulunan "Middle East Eye" haber portalının bazı kaynaklara dayandırdığı habere göre, Lübnan asıllı Amerikan vatandaşı Nader, 2015 yılının sonlarına doğru bazı Arap liderlerle Kızıldeniz'de bir yatta gizli toplantı gerçekleştirdi.

Gizli toplantıya katılan Arap liderlere "Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ve Arap Birliğinin yerini alacak 6 seçilmiş ülkenin bir araya gelmesiyle bölgesel yeni bir oluşum" teklifinde bulunan Nader, "bu yeni oluşumun Türkiye ve İran'ın nüfuzuna karşı bölgede ABD yönetimi tarafından itibar görecek bir güç haline gelebileceğini" öne sürdü.

Toplantıya o dönem Suudi Arabistan Veliaht Prensi Yardımcısı olan Muhammed bin Selman, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın katıldığı aktarılan haberde, Nader'in söz konusu liderlere "teklifini kabul etmeleri halinde Washington yönetimine bu yönde baskı uygulayacağını" söylediği belirtildi.

ABD'nin Atlantic dergisi, George Nader'in 1985 yılında çıplak erkek çocuk fotoğraflarıyla yakalandığı ve hakkında soruşturma açıldığı iddiasında bulunmuştu.

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