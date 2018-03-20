ABD'li terörle mücadele uzmanından itiraf!

Washington’daki bir panelde konuşan Ortadoğu Enstitüsü’nde terörle mücadele uzmanı Charles Lister, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde Amerika’yla dolaylı olarak çatıştığını söyledi.

Uluslararası Körfez Forumu’nun düzenlediği “Esed’li ya da Esed’siz Körfez ve Suriye Krizi” adlı panele Washington’daki Arap Merkezi’nden Dr. Radwan Ziadeh, Ortadoğu Enstitüsü’nde terörle mücadele uzmanı olan Charles Lister, Dışişleri Bakanlığı’nda bir dönem Ortadoğu uzmanı olarak çalışan Wa’el Alzayat ve Uluslararası Körfez Forumu’ndan Sigurd Neubauer katıldı.

RUSYA'NIN SAVAŞA KATILMASI DİNAMİKLERİ DEĞİŞTİRDİ

Washington’daki panele katılan Charles Lister, Amerika’nın Suriye politikasıyla ilgili çekincelerini dile getirirken, Washington’un Esed karşıtı cepheyi koordine edememesinin sorunlara neden olduğunu vurguladı.

Lister, “Amerika’nın muhalefete desteği koordine etme konusunda liderlikte başarısız kalması, karışıklığa neden oldu. Merkezde bir koordinatör yoktu. Tek tek körfez ülkeleri ve Türkiye müdahil oldu ve kendi ortaklarını seçtiler. Bu yarış, karışıklığa, kaosa ve aşırıcılığın yayılmasına neden oldu. Hiçbir zaman tek bir silahlı grubu desteklemek için koordine olunmaması, tek bir komuta merkez yapısı olmaması yüzünden bugünkü duruma geldik” dedi.

Amerika'nın Sesi'nden Serhan Akif Akyıldız ve Erhan Polat'ın haberine göre, Lister, muhalefetin aşırıcılık yönünden en fazla faydalananın muhtemelen Suriye devleti, Rusya ve İran olduğunu söyledi. Lister, ayrıca Rusya’nın Eylül 2015’te Suriye’deki savaşa katılmasının ülkedeki dinamikleri de değiştirdiğini vurguladı.

"BİZİM EĞİTTİKLERİMİZ VE SİLAHLANDIRDIKLARIMIZ ŞİMDİ TÜRKİYE İLE SAVAŞIYOR”

Terörle mücadele uzmanı, Afrin operasyonuna da değindi ve Türkiye’yle Amerika’nın Suriye’de dolaylı olarak çatıştığını belirtti.

Lister, “Türkiye’yle Amerika arasında dolaylı çatışma görüyoruz. Gerçek şu ki PKK’nın Suriye kolunu destekledik. Bunun Türkiye’nin çıkarlarını tehdit edeceğini görmezden geldik. Bu, Amerika’yı kısa ve uzun dönemde hileci bir duruma sokuyor. Bizim eğittiklerimiz ve silahlandırdıklarımız şimdi Türkiye’yle savaşıyor. Türkler’i sevelim ya da sevmeyelim alandaki gerçek bu. Bu bence çok önemli bir sorun olacak” ifadelerini kullandı.

Lister, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde İran’ın stratejisiyle savaştığını da söyledi.