AB'den Rusya'ya Skripal çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Rus ajan Skripal'in suikast girişimi ile ilgili olarak Avrupa Birliği ve NATO ile görüşmek üzere Brüksel'e gitti. Johnson, Salisbury davası ve uluslararası düzeyde alınabilecek önlemleri konuşmak için bazı görüşmelerde bulundu.

Boris Johnson, İngiltere Dışişleri Bakanı:

"Burada son yıllarda Rusya'nın bölücü hareket ve iftiralarına maruz kalmamış bir ülke neredeyse yoktur. İşte bu yüzden de Avrupalı ortaklarımızın güç ve arabulucuğunun çok önemli olduğunu düşünüyorum."

Avrupa Birliği Salisbury saldırısını kınayarak Rusya'yı derhal sinir gazı hakkındaki soruları cevaplamaya davet etti ve İngiltere'ye mutlak dayanışma sundu.

Mart başında Salisbury'de eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızı bir bankta baygın şekilde bulunmuştu. Bu tarihten beri komada olan ikilinin sinir sistemini çökerten maddenin Sovyterler Birliği tarafından üretilen askeri seviyedeki sinir gazı Noviçok olduğu ortaya çıkmıştı. Kremlin ise iddiaları reddetmişti.