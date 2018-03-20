Şenol Güneş yıldız isme patladı! 'Yeter artık!'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Başakşehir maçının devre arasında adeta çıldırdı. Lens'in arkasından deparla gelen Adebayor'a dikkat etmeden top sürmesine çok sinirlenen tecrübeli teknik adam Hollandalı oyuncunun aynı işi F.Bahçe derbisinde de yaptığını hatırlattı.

O maçtan sonra Lens'e, "Seninle sonra konuşacağız" diyen Güneş önceki akşam o konuşmalarını hatırlattı ve "Hala birşeyler kanıtlamaya çalışıyorsun, yeter artık" diye sert çıktı.

Güneş, devre arasında Lens'i oyundan çıkarmayı düşünürken Hollandalı yıldız özür dileyince onu oyunda tuttu fakat 67'nci dakikaya kadar dayanabildi. Maçtan sonra da, "Oyuncu değişikliklerinde hata yaptım" diyen Şenol Güneş, birinci derecede Hollandalı oyuncuyu hedef aldı.

Güneş, devre arasında Lens'i oyundan çıkarmayı düşünürken Hollandalı yıldız özür dileyince onu oyunda tuttu fakat 67'nci dakikaya kadar dayanabildi. Maçtan sonra da, "Oyuncu değişikliklerinde hata yaptım" diyen Şenol Güneş, birinci derecede Hollandalı oyuncuyu hedef aldı.