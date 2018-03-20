20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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Ne yaptın Sow!

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Ne yaptın Sow!
Bursaspor'da Moussa Sow, henüz gole katkı veremezken, bu sezon kariyerinde 10 sezonluk aranın ardından en kötü dönemini yaşıyor.
Ne yaptın Sow! Ne yaptın Sow! Ne yaptın Sow!

Bursaspor, büyük umutlarla devre arasında kadrosuna kattığı Moussa Sow'dan şu ana dek beklediği verimi alamadı. Lig ve kupada toplam 5 maçta 234 dakika sahada kalan Senegalli oyuncu, henüz gol ile tanışamadı. Yarım sezon için yeşil beyazlı ekipten 800 bin Euro alan 32 yaşındaki oyuncu, sakatlığı nedeniyle de ligde 4 maçı kaçırdı. Son oynanan Demir Grup Sivasspor maçında ise ısınmaya dahi çıkmayan Sow için teknik direktör Paul Le Guen, "Benim kararımdı, sonuçta yedek kulübesinde 9-10 oyuncumuz oluyor birkaçını seçmek zorunda kalıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZON SADECE 1 GOLÜ VAR

 

Bursaspor formasıyla çıktığı 4 lig maçında 77 kez topla buluşan Moussa Sow, yalnızca 2 şut kaydederken bunların da isabetsiz olduğu görüldü. Bu sezon yeşil beyazlı ekipten önce Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Ahli'de de 8 maça çıkan Senegalli yıldız, sadece 1 gol kaydetmişti. Böylelikle Sow, bu sezon toplamda çıktığı 13 maçta 1 kez gol sevinci yaşarken, formsuz görüntüsü de milli takımdaki yerini zora soktu.

10 SEZON SONRA BİR İLK

Sow'un geçmiş sezonlarına bakıldığında ise en kötü dönemlerinden birini yaşıyor. Geçtiğimiz sezon 37 maçta 15 gol 3 asist ile dikkat çeken ve daha önce Türkiye'de forma giydiği Fenerbahçe'de de 185 maçta 75 gol, 32 asist ile oynayan Senegalli oyuncu, kariyerinde 10 sezon sonra en kötü performansını sergiliyor. Son olarak 2006-07 sezonunda 16 maçta 1 gol atan Sow, kariyeri boyunca ise 438 maçta 154 gol ve 51 asist ile gollere katkı verdi.

Moussa Sow'un bu yılın öncesindeki son 10 sezonluk performansı;

2016-17: 15 Gol, 3 Asist (37 Maç)
2015-16: 14 Gol, 2 Asist (29 Maç)
2014-15: 16 Gol, 8 Asist (40 Maç)
2013-14: 16 Gol, 8 Asist (35 Maç)
2012-13: 19 Gol, 10 Asist (54 Maç)
2011-12: 18 Gol, 6 Asist (39 Maç)
2010-11: 26 Gol, 7 Asist (51 Maç)
2009-10: 5 Gol, 2 Asist (26 Maç)
2008-09: 13 Gol, 5 Asist (45 Maç)
2007-08: 8 Gol (37 Maç)

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