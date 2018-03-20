Yusuf: Kendime gelmemi sağlayan isim...

Fenerbahçe maçında Trabzonsportaraftarlarının Sosa tezahüratları sonrasından Rıza Çalımbay tarafından oyundan alınan ve o gün bu gündür kendisini bir türlü toparlayamayan Yusuf Yazıcı, Malatya maçında attığı iki golle kendine geldi.

"BANA ÖYLE BİR CENTİLMENLİK YAPTI Kİ..."

Maçta Burak Yılmaz'ın kendisine büyük katkı sağladığını belirten genç oyuncu, "Golü kendisi de atabilirdi ama o öyle bir centilmenlik yaptı ki, bana golü adeta ikram etti. Yeniden kendime gelmemi sağlayan isim Burak abi oldu. O coşkuyla da ikinci golümü attım. Çok mutluyum, artık eski günlerime yeniden dönüş yapacağıma inanıyorum. Taraftarlarımızdan ricam beni desteklesinler" diye konuştu.