Tolga o pozisyonu anlattı! 'Volkan'ın şansı yoktu'

Son dakika olmasına rağmen rakip ceza alnına yaptığı koşunun takdir edilmediğini söyleyen Tolga; "90+4’te gol için yaptığım koşu takdir edilmiyor. O an çevre kontrolü yapmak kolay değildi. Kaleye yakın bir yerdeydim ve önümde 3 rakip futbolcu vardı. Sol ayağımla doğru yere vurmaya çalıştım ama iyi vuramadım. Sağıma alabilsem Volkan’ın şansı olmazdı" dedi.