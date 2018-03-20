Son dakika olmasına rağmen rakip ceza alnına yaptığı koşunun takdir edilmediğini söyleyen Tolga; "90+4’te gol için yaptığım koşu takdir edilmiyor. O an çevre kontrolü yapmak kolay değildi. Kaleye yakın bir yerdeydim ve önümde 3 rakip futbolcu vardı. Sol ayağımla doğru yere vurmaya çalıştım ama iyi vuramadım. Sağıma alabilsem Volkan’ın şansı olmazdı" dedi.
20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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Tolga o pozisyonu anlattı! 'Volkan'ın şansı yoktu'
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