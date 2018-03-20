38'lik Nobre kendine geldi! Son 5 maçta...

Sezona durgun başlayan ve 23 maçta sıfır çeken Nobre, forma giydiği son beş karşılaşmada 4 gol 1 asistle yeniden eski günlerine dönerek Fenerbahçe ve Beşiktaş dönemlerini hatırlattı.

Spor Toto 1. Lig’de play-off’a kalma mücadelesi veren Erzurumspor, emektar futbolcusu Mert Nobre’nin performansının artmasıyla yükselişe geçti.

Son olarak Giresun karşısında da fileleri havalandıran Brezilyalı futbolcunun forma giydiği son beş maçta sadece bir yenilgi alan mavi-beyazlılarda Nobre bu maçların hiç birini boş geçmedi.

Forma giydiği bu karşılaşmaların hepsinde skora katkı yapan emektar futbolcu, beş maçta 4 gol 1 asistle takımını sırtladı. Sezona etkisiz başlayan 38 yaşındaki oyuncu, Şubat ayının sonuna dek hiç fileleri havalandırma başarısı gösteremedi. Ancak 22 Şubat’ta Boluspor karşısında siftah yapan Nobre, sonrasında durmadı, eski günlerinden kesitler sundu.

Türkiye’de 153 gol kaydetti

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına da geçen ve Mert ismini alan deneyimli futbolcu, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın yanı sıra Mersin İdmanyurdu ve Kayserispor gibi takımlarda da oynadı. Beşiktaş’ta 47 gol kaydeden oyuncu, Fenerbahçe’de ise 42 gole imzasını attı. Mersin’de 24, Kayseri’de 22 kez fileleri havalandırırken, geçtiğimiz sezonun başından bu yana oynadığı Erzurum’da 18 kez gol sevinci yaşadı.

‘Boşuna iki büyükte oynamamış’

Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, deneyimli oyuncuyu kadrolarında barındırdıkları için mutlu olduklarını söyledi. Altıparmak, “Nobre boşuna hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş formaları giymemiş. Bize saha içinde olduğu kadar saha dışında da katkısı oluyor. Erzurumspor’un genç oyuncuları kendisini örnek alıyor, Nobre onların gelişimine de katkıda bulunuyor” dedi.