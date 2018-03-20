Tudor: Sneijder'i ben göndermedim

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, TRT Spor'daki Stadyum progamında konuştu ve Türkiye'ye gelme nedeniyle birlikte, şampiyonluk yarışını değerlendirdi.

Tudor, Sneijder'in birlikte çalıştığı en iyi oyuncu olduğunu söyledi ve, "Onu ben göndermedim, kulüp gönderdi" dedi.

Hafta sonu oynanan iki büyük maçı değerlendiren Tudor, "Tipik bir derbi oldu. Savaşın, mücadelenin olduğu enerjinin sarf edildiği bir maç oldu. Benim ve Galatasray açısından deplasmanda alınan 1 puan önemliydi. Başakşehir iyiydi ve iki maçı kıyaslarsam, Başakşehir - Beşiktaş maçını futbol anlamında dah iyi buldum. Beşiktaş'ı yorgun gördüm biraz." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY ŞAMPİYONLUKTA AVANTAJLI"

Şampiyonluk yarışı için konuşan Hırvat hoca, "Sezon başında söylemiştim ki son haftalar kazananı belirleyecek. İlginç bir sezon olacağını söylemiştim. Fenerbahçe aslında biraz yarışın dışında kaldı gibi oldu. İçerideki 1 puan onların işine yaramadı. Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyorum ve kendi takımım gibi hissediyorum. O oyuncular gelirken ben de oradaydım. Çok büyük puan farkı olmamasına rağmen, bence Galatasaray bunu avantajlı kullanacak." dedi.

"G.SARAY BENİM TAKIMIM GİBİ"

Galatasaray'ın şampiyon olmasını istediğini kaydeden sarı-kırmızılıların eski hocası, "Galatasaray'ın maçlarını gittikten sonra fazla takip etmedim, biraz olayın dışında kaldım, kendime zaman ayırdım. Ben bu takımı kendi takımım gibi hissediyorum. Cenk bey, Emre ve başkan ile birlikte bu takımı kurduk. Son 2 sezona göre Galatasaray çok iyi durumda ve bundan dolayı ben çok mutluyum. Sene sonunda da şampiyon olmasını içten diliyorum." diye konuştu.



"ARDA TURAN'IN GELME DURUMU VARDI"

Çalıştığı dönemde Arda Turan'ın transferini istediğini kaydeden Tudor, "Arda ile konuştuk. Ayhan Akman'ın iyi bir arkadaşı. Gelme durumu vardı, bire bir iletişimim de vardı. Nihayetinde kulüp onu almama kararı verdi." dedi.



"ARDA TURAN'IN GELME DURUMU VARDI"

Çalıştığı dönemde Arda Turan'ın transferini istediğini kaydeden Tudor, "Arda ile konuştuk. Ayhan Akman'ın iyi bir arkadaşı. Gelme durumu vardı, bire bir iletişimim de vardı. Nihayetinde kulüp onu almama kararı verdi." dedi.