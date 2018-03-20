20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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18 ilde düğmeye basıldı: Büyük operasyon!

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18 ilde düğmeye basıldı: Büyük operasyon!
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri merkezli 18 ilde 37'si muvazzaf 85 askeri personele yönelik operasyon başlatıldı.
18 ilde düğmeye basıldı: Büyük operasyon! 18 ilde düğmeye basıldı: Büyük operasyon! 18 ilde düğmeye basıldı: Büyük operasyon!

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma çerçevesinde örgütün sözde "mahrem imamları"nın, ankesörlü telefonlarla peş peşe arama yaparak bazı askeri personelle irtibat kurdukları belirlendi. Örgüt faaliyetlerine katıldıkları tespit edilen 38'i daha önce FETÖ'den işlem yapılan, 2'si ihraç, 2'si emekli, 6'sı askeri okullardan ilişiği kesilen öğrenci, 37'si muvazzaf olmak üzere 85 askeri personel hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik Kayseri merkezli 18 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Yakalanan bazı zanlılar, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürüldü.

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