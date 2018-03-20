20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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Afrinliler YPG/PKK'yı köylerinden kovdular!

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Afrinliler YPG/PKK'yı köylerinden kovdular!
Afrin'deki YPG/PKK'nın Bab'da bulunan unsurlarınca köylerinden edilen Hırbet eş Şaer sakinleri, bir araya gelip teröristleri kendi imkanlarıyla köylerinden kovdu.
Afrinliler YPG/PKK'yı köylerinden kovdular! Afrinliler YPG/PKK'yı köylerinden kovdular! Afrinliler YPG/PKK'yı köylerinden kovdular!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezinin ele geçirilmesi,  YPG/PKK tarafından köyleri işgal edilen diğer Arap sakinler için de umut oldu.

Halep'in Bab ilçesine bağlı ve yaklaşık 2 yıl önce terör örgütü  YPG/PKK tarafından işgal edilen Hırbet eş Şaer'in sakinleri, Zeytin Dalı  Harekatı'ndan moral alarak kendi aralarında örgütlendi.

 

Hafif silahlarla köylerindeki teröristlere karşı harekete geçen  siviller, çatışmaların ardından YPG/PKK'yı topraklarından çıkardı.

Hırbet eş Şaer köyünden Ebu Muhammed, AA'ya yaptığı açıklamada, "Biz  buralıyız. Köyümüzü ayrılıkçı PKK'dan kurtarmak için harekete geçtik. PKK’nin  işgalindeki köylerdeki insanlarımızı kurtarmak için hazırız." dedi.

Ebu Muhammed, "Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı bizi teröristlerle mücadeleye motive etti. Böylece biz de topraklarımızı kendimiz kurtardık." dedi.

Hırbet eş Şaer köyü, 2016 yılında YPG/PKK'lı teröristlerin Menbiç ve  Afrin'den gelerek Bab ilçesini ele geçirmek için başlattığı operasyonlarda işgale  girmişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, YPG/PKK'nın Fırat  Nehri'nin doğusundan batısına uzanan terör kuşağı oluşturma planını, Fırat  Kalkanı Harekatı'yla başarısızlığa uğratmış ve DEAŞ işgalindeki Bab'ı kontrolüne  almıştı.

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