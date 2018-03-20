20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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Yeni gelişme! Giriş-çıkışlar kapatıldı

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Yeni gelişme! Giriş-çıkışlar kapatıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri, güvenlik gerekçesiyle Afrin kent merkezlerine giriş-çıkışları kapattı.
Yeni gelişme! Giriş-çıkışlar kapatıldı Yeni gelişme! Giriş-çıkışlar kapatıldı Yeni gelişme! Giriş-çıkışlar kapatıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, PYD/PKK terör örgütüne karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanmasının 3. gününde Afrin'de olağanüstü güvenlik önlemleri aldı. Afrin'in tüm giriş ve çıkışları TSK askerleri tarafından tutuldu.

MAYIN ARAMA TARAMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Afrin'in güneydoğusunda özel timler tarafından bölgedeki mayın arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

SİVİLLERİN VE ÖSO'NUN AFRİN'E GİRİŞİ ENGELLENDİ

TSK, güvenlik nedeniyle evlerine geri dönmek isteyen sivillerin ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının Afrin'e girişini engelledi. Evlerine dönemeyen siviller, bölge yakınlarındaki köylere dönüyor.

Öte yandan, AK Parti, grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin'de etkisiz hale getirilen terörist sayısını 3647 olarak güncelledi.

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