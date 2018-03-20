Afrin iddiası çöken İngiliz Menbiç'i yazdı!

Afrin harekâtıyla yakından ilgilenen gazeteci, iki ay önce TSK'nın Afrin'den çıkamayacağını iddia ederken Mehmetçik'in operasyonu başarıyla tamamlamasının ardından çark ederek gazetede TSK'ya övgüyle yer vermişti.

Bugünkü yazısında TSK'nın PKK ile mücadelesini bölgedeki Kürt ve Ezidi halka karşı "etnik saldırı" olarak lanse etmeye çalışan İngiliz gazeteci, Menbiçve Kobani için "Afrin’den farklı olarak bu iki yer, 2 bin kişilik özel Amerikan kara kuvvetleri ve ABD Hava Kuvvetleri tarafından korunuyor. Erdoğan'ın ABD ile karşı karşıya gelmeyi istemesi pek muhtemel değil." ifadelerini kullandı.