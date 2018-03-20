28 Şubat'a karşı duruşun simge ismi: Hasan Celal Güzel

Eski Devlet, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Celal Güzel, siyasi hayatındaki renkli kişiliğinin yanı sıra 28 Şubat postmodern darbesine karşı verdiği sıkı mücadele ile de Türk demokrasi tarihinde önemli bir yer edindi.

Türkiye'nin 1986 yılında Anavatan Partisi'nde merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile olan yol arkadaşlığı ve renkli kişiliğiyle tanıdığı eski Devlet, Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Celal Güzel, siyasi yaşamının yanı sıra 28 Şubat postmodern darbesine karşı verdiği sıkı mücadele ile de hafızalara kazınmış bir isim.

Özal, kendi bildiğinden şaşmayan tavrı nedeniyle Güzel'e "Tank Hasan" lakabını takmıştı. Bu nedenle doğru olduğunu bildiği, inandığı fikirleri hep savunan, geri adım atmayan adam olmuştu.

Güzel'in bu tavrı, 1999 yılında cezaevine girerken yaptığı, "Ömrümün sonuna kadar cezaevinde kalacağımı bilsem aynı görüşlerimi daha net bir şekilde ifade etmeye devam edeceğim, kimseden korkum yok." açıklamasıla da vücut bulmuştu.

28 ŞUBAT POSTMODERN DARBESİNE DİRENDİ

28 Şubat 1997 darbesinde Meclis'te sandalyesi bulunmayan YDP'nin Genel Başkanı olan Hasan Celal Güzel, siyasi bakımdan gücü olmamasına karşın darbecilere karşı kararlı bir mücadele verdi.

Güzel, 28 Şubat'taki Milli Güvenlik Kurulu kararlarından 5 ay sonra 28 Temmuz 1997'de beş klasörle birlikte darbeciler hakkında suç duyurusunda bulundu.

28 Şubat 1997 tarihli Milli Güvenlik Kurulu kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetim amacıyla kurulan Batı Çalışma Grubuna karşı Demokrasi Çalışma Grubu'nu kuran Güzel, 3 buçuk yılda 500 bin kilometre yol yaptı, bin 276 konferans verdi, 10 binin üzerinde konuşma yaptı ve 28 Şubat darbesinin haksızlığını anlattı.

Hakkında 28 Şubat sürecinde dönemin Ağır Ceza Mahkemesi ve Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde çok sayıda dava açılan Güzel, duruşmaları tek tek takip ederek savunmasını geniş kitlelere yaydı.

İşte o tarihlerde Güzel'in 28 Şubat'a karşı Kanal6 televizyonunda yaptığı açıklamalar...

BAŞÖRTÜSÜNÜ SAVUNMAKTAN HAPİS YATTI

Kayseri’de yapılan insan hakları mitinginde, eski bir Milli Eğitim Bakanı olarak başörtülü kızların haklarını savunan Güzel, "Biz iktidara gelirsek, bunun hesabını soracağız sizden" dediği için "halkı isyana teşvik"ten Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesi gereğince 4 ay 26 gün hapse mahkum oldu. Güzel daha sonra bir röportajında bu dönemi "Hayatımın en şerefli işi" sözleriyle anlattı.

16 Aralık 1999'da cezasını çekmek üzere Ayaş Cezaevine giren Güzel, eski Başbakanlık Müsteşarı sıfatı dolayısıyla kendisine tahsis edilen makam aracını da bu süreçte iade etti.

Ayaş Cezaevi'nden 10 Mayıs 2000'de tahliye olan Güzel'in hakkında açılan birçok dava ve kesinleşen ceza, kamuoyunda "Rahşan affı"olarak bilinen 4616 Sayılı Kanun'un 22 Aralık 2000'de yürürlüğe girmesiyle düştü.