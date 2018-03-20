İnanılır gibi değil! Yazıklar olsun

Beylikdüzü’nde, 28 yaşındaki P.T., gece devriyesindeki Polis memuru S.E.’nin evine bırakmak için kendisini polis aracına bindirdiğini, ön koltukta meslektaşı otururken arka koltukta tecavüz ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu.Polis memuru S.E. (27) tutuklandı. Tecavüze göz yumduğu iddia edilen meslektaşı R.Y. (28) tutuksuz yargılanacak.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre 6 Ocak’ta Taksim’e gezmeye giden P.T. gece yarısı evine dönerken Beylikdüzü Büyükşehir Caddesi’nde ilçedeki Devriye Ekipler Amirliği’nde görevli polis memurları S.E. ve R.Y. yanından geçti.

P.T.’yi fark eden polis memuru S.E., U dönüşü yaparak aracı yanına yanaştırıp, “Gideceğin yere kadar götürelim” dedi. P.T. “Hayır yürüyerek gidebilirim” yanıtını verdi. S.E., ısrar edince P.T. ekip otosunun arka koltuğuna oturdu. Bir apartmanın önünde polis aracını durduran S.E., “Evden şarj kablosunu alıp geleceğim istersen sen de benimle gel” diyerek P.T.’yi evine çağırdı ancak, “Hayır arabada beklerim” yanıtını aldı.

TAKSİ DURAĞINA BIRAKTI

Diğer polis R.Y. ile P.T. araçta beklerken şarjını alıp dönen S.E. aracı ıssız bir yere götürdü. S.E. diğer polis memuru R.Y.’ye “Ben artık dayanamıyorum abi” diyerek şoför koltuğundan inerek arka koltuğa P.T.’nin yanına geçti ve öpmeye başladı. Genç kadının “Hayır istemiyorum yapma!” diyerek engelleme çabalarına aldırmayıp tecavüz etti. Şoka giren P.T., “Hamile kalırsam ne olacak?” derken S.E. soğuk kanlılıkla ‘Hayır bir şey olmaz’ diyerek direksiyona geçti. P.T.’yi, evinin yakınlarında bir taksi durağına bırakan S.E. “Tekrar görüşelim” dedi.

POLİS ARACINDA BAZI LEKELER TESPİT EDİLDİ

Polis aracı yanından ayrılır ayrılmaz ağlayarak 155’i arayan P.T. 02:55 sularında polisleri polislere ihbar etti. Şüphelilerin memur olması nedeniyle devreye giren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri P.T.’nin indirildiği yere yakın olan Kavaklı Anaokulu’na ait kamera görüntülerini izledi. Hizmet aracı içinde olay yeri ekiplerince yapılan incelemede tespit edilen bazı lekelerden alınan numuneler incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. P.T. emniyette görevli personele ait fotoğraf listesinden şüpheli polisleri teşhis etti.

“ÖNCEDEN TANIŞIYORDUK”

Şüpheli polis memuru S.E. ifadesinde 01.00 sıralarında arkadaşı R.Y. ile birlikteyken 3-4 aydır yüz yüze ve telefonla görüştüğü P.T.’yi görünce yanında durup, karanlıkta mini etekli olmasından dolayı aracına aldığını söyledi. R.Y’nin rızasıyla polis aracında birlikte olduklarını iddia etti.

ÖN KOLTUKTAKİ POLİS SESİNİ ÇIKARMADI

Şüpheli polis memuru R.Y. ise olay yaşandığı anda ön koltukta oturduğunu çok utandığı için sürekli telefonuyla oynadığını söyledi. Arkasına dönmediği için S. ile P.’nin ilişkisini görmediğini ileri sürdü. R.Y., P.T.’nin alkollü olmadığı için kendi rızasıyla birlikte olduğunu düşünerek bir şey diyemediğini söyledi.

Şüphelilerden S.E. Büyükçekmece 1. Sulh Ceza Hakimliği’nce 10 Ocak 2018’de tutuklanarak cezaevine gönderildi. R.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ SAPTANAMADI

P.T. ifadesinde şüphelileri kesinlikle tanımadığını söyledi. Polis memuru S.E.’nin ‘whatsapp’ yazışmaları iddiası üzerine P.T.’nin telefonuna bakıldı ve S.E.’nin numarasının kayıtlı olmadığı görüldü. Tecavüz gerçekleşirken diğer şüpheli R.Y.’nin kendisine yardım etmeyeceğini düşündüğünden yardım istemediğini söyleyen P.T., “Silahları vardı. Beni öldürüp bir yerlere atmalarından korktum. Psikolojim bozuldu” dedi.

Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüphelilerden S.E.’nin ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 12 yıldan 18 yıla, R.Y.’nin ise ‘Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme, kamu görevlisinin suçu bildirmemesi’ suçlarından 6 yıl 6 aydan 11 yıla kadar cezalandırılmaları istendi. Mahkeme, iddianameyi kabul etti.