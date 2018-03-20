20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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Sert çıktı! Bebenin bizimle ilgilisi yok!

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Sert çıktı! Bebenin bizimle ilgilisi yok!
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye'de 80 bin kişiyi 511 milyon lira dolandırıp ortadan kaybolan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydının KKTC ile bir bağlantısının olmadığını, günah keçisi ilan edildiklerini söyledi.
Sert çıktı! Bebenin bizimle ilgilisi yok! Sert çıktı! Bebenin bizimle ilgilisi yok! Sert çıktı! Bebenin bizimle ilgilisi yok!

"Adı geçen oyunla binlerce kişi dolandırılmış, bizimle ne ilgisi var?" diye soran Serdar Denktaş, medyada yer alan 'Çiftlik Bank KKTC'de kurulu şirket' haberlerine tepki gösterdi.

Çiftlik Bank adında bir tescilli şirketin olmadığını anlatan Denktaş, "Kuzey Kıbrıs sürekli günah keçisi ilan ediliyor. Bu dolandırıcı bebenin KKTC ile ilişkilendirilmesini istemiyorum. KKTC'den de oyun oynayan varsa, onların sorunu. Devletin bu konuda bir sorumluluğu olamaz. İnternette oynanan bir dolandırıcılıkla" dedi.

İNCELEME YAPILIYOR

Öte yandan Suç Gelirlerinin Aklanmasını Önleme Kurulu'nun da, medyada çıkan haberler üzerine Çiftlik Bank'ı incelemeye aldığı öğrenildi. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kurulu'nun bu yönde bir çalışma yaptığı ve ortaya çıkancak bulgulara göre hareket edeceği belirtildi.

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Sert çıktı! Bebenin bizimle ilgilisi yok!Sert çıktı! Bebenin bizimle ilgilisi yok!KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Türkiye'de 80 bin kişiyi 511 milyon lira dolandırıp ortadan kaybolan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydının KKTC ile bir bağlantısının olmadığını, günah keçisi ilan edildiklerini söyledi.
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