20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:36Güneş 07:01Öğle 13:18İkindi 16:40Akşam 19:22Yatsı 20:42
    • 21°C Adana
    • 19°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 16°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 17°C Ankara
    • 19°C Antalya
    • 20°C Artvin
    • 18°C Aydın
    • 17°C Balıkesir
  • BIST: 116.036 0.51
  • Altın: 166,292 -0.21
  • Dolar: 3,9383 -0.04
  • Euro: 4,8462 -0.27

İran medyası PKK sözcülüğüne soyundu!

»
İran medyası PKK sözcülüğüne soyundu!
İran medyasının, Tahran yönetiminin Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik resmi politikasının aksine ABD'nin Suriye'deki kara gücü haline gelen terör örgütü PYD/PKK'nın sözcüsü gibi yayınlar yapması dikkati çekiyor.
İran medyası PKK sözcülüğüne soyundu! İran medyası PKK sözcülüğüne soyundu! İran medyası PKK sözcülüğüne soyundu!

İran medyasının önemli bir bölümü, Zeytin Dalı Harekatı'nın başından bu yana Suriye'nin kuzeyini parçalamak isteyen PYD/PKK'yı destekler nitelikte yayınlar yapıyor.

ABD'yi ülkenin siyasi ve ekonomik sorunlarının başlıca sorumlusu ve en büyük düşmanı olarak gören İran medyası, haberlerinde "PYD/PKK" ifadesini kullanmak yerine ABD istihbarat servisleri tarafından örgütün terörist kimliğini gizlemek için ortaya sürdüğü "Suriye Demokratik Güçleri (SDG)" ifadesini kullanıyor.

Afrin harekatı öncesi Türkiye, Suriye üzerinde nüfuzu olan İran ve Rusya'yla gerekli istişareleri yaparak bu ülkeleri sürece dahil etmişti. Buna binaen İranlı yetkililer Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik olumsuz bir açıklamada bulunmamıştı.

- İran medyasının PYD/PKK'yı meşrulaştırma çabası

Reformistlere yakınlığıyla bilinen İran Öğrenci Haber Ajansının (ISNA) 21 Şubat ve muhafazakarlara yakın Tasnim Haber Ajansının 9 Mart tarihli haberlerinde görüleceği üzere medyanın bir kısmı ABD'nin siyasi, askeri ve istihbarat desteği verdiği terör örgütü PYD/PKK'yı meşrulaştırma çabasında o kadar ileri gittiler ki terör örgütünün sözde sözcüsü ve danışmanlarıyla yaptıkları röportajları yayımladılar.

Devlet televizyonu 11 Mart'ta ve Tahran gazetesi ise 15 Mart'ta yayımladıkları haberlerinde, ABD'nin Suriye'yi parçalamak ve bölge ülkelerine darbe vurmak hedefiyle destek verdiği YPG/PYD/PKK'nın üyelerini "Suriyeli Kürt grubun sözcüsü" olarak tanıttı.

ABD Başkanı Barack Obama, 2015'te Suriye'deki ılımlı muhaliflere yönelik "eğit-donat programının" başarısız olduğunu açıklamasının ardından terör örgütü PYD/YPG/PKK ile ilişkilerini hızlandırmaya başlamıştı. Türkiye'nin tepkisini önlemek için de PYD/PKK unsurlarına SDG adı altında paravan bir örgütlenme oluşturdu.

ABD'nin Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, Temmuz 2017'de yaptığı açıklamada, SDG oyununu Türkiye'nin tepkisini önlemek için icat ettiklerini resmen itiraf etmişti.

Bu terörist grubun Suriye'nin kuzeyini bölme, DEAŞ teröristleriyle iş birliği yapma, Araplar ile Sünni ve Şii Türkmenleri zorla yerlerinden etme çabalarını, ABD'nin her alanda verdiği destekle sürdürdüğüne dair şüphe yok. Birçok üst düzey İranlı yetkili de Suriye'nin kuzeyindeki bu terörist grubun, Suriye ve komşularının ulusal çıkarlarına yönelik tehdidini sık sık dile getirdi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Dış Politika Danışmanı Ali Ekber Velayeti, "İran, Fırat Nehri'nin doğusunda bir ABD askeri üssü kurulmasına izin vermeyecektir." dedi.

İran'ın eski Moskova Büyükelçisi Nasır Nubri ise 6 ay önce "rajanews" adlı haber sitesine verdiği özel mülakatta, ABD'nin Kürtler üzerinden bölge ülkelerinin bölünmesini amaçladığını belirterek, "ABD, Irak Kürdistanı'nda ülkeyi parçalama peşinde. Irak parçalanıp Kürdistan kurulduktan sonra aynı senaryoyu İran, Türkiye ve Suriye'ye yayma amacındadır." ifadelerini kullandı.

- İran medyasında PYD-DEAŞ iş birliği iddiaları

PYD/PKK'ya destek veren haberler yayımlayan İran medyası ara ara bölücü terör örgütünün Suriye'deki diğer terörist grup DEAŞ'la olan iş birliğinden bahsetti.

Muhafazakarlara yakın Fars Haber Ajansı, 11 Mart'ta sunduğu bir haberinde PYD/PKK'yla DEAŞ ilişkisini, "SDG, Deyrizor'da DEAŞ'a acil yardım koridoru açtı." şeklinde verdi.

Reformistlere yakın Şark gazetesi 22 Şubat'ta manşetten yayımladığı haberinde, "Türkiye hapishanelerindeki DEAŞ ve El Kaide üyesi bin militanın Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere serbest bırakıldığı" iddiasında bulunarak hiçbir kaynak ve belge sunmadan kara propaganda faaliyeti yürüttü.

- Rus Büyükelçinin muhabire "Türkiye tepkisi" 

Şark gazetesinin Türk hükümeti ve halkına yönelik talihsiz yaklaşımları bu yalan haberle sınırlı kalmadı.

Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Dzhagaryan ile 18 Şubat'ta yaptığı röportajda Şark gazetesi muhabiri, Rus Büyükelçi'den, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde sürdürdüğü terörle mücadele operasyonu hakkında Türkiye'ye yönelik olumsuz açıklamalar almak için çabaladı.

Bunun üzerine Rus Büyükelçi, muhabire "Türkiye'yi eleştirmemizi bekliyorsunuz ancak eleştirmeyeceğiz." şeklinde cevap verdi. 

Öte yandan, Türkiye'den defalarca operasyonun Kürtleri değil "teröristleri" hedef aldığı yönünde açıklama gelmesine rağmen İran medyası, ısrarla haberlerinde terör örgütü PYD/PKK yerine "Kürtler" kelimesini kullanmaya devam ediyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trump'ın istediği rahip hakkında iddianame tamamTrump'ın istediği rahip hakkında iddianame tamamFETÖ ile PKK arasındaki bazı benzer öğeler ile Brunson'un iki örgütle nasıl planlı ve koordineli bir şekilde çalıştığına ilişkin değerlendirmeler de yer aldı.
İran medyası PKK sözcülüğüne soyundu!İran medyası PKK sözcülüğüne soyundu!İran medyasının, Tahran yönetiminin Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik resmi politikasının aksine ABD'nin Suriye'deki kara gücü haline gelen terör örgütü PYD/PKK'nın sözcüsü gibi yayınlar yapması dikkati çekiyor.
ABD'li terörle mücadele uzmanından itiraf!ABD'li terörle mücadele uzmanından itiraf!Washington’daki bir panelde konuşan Ortadoğu Enstitüsü’nde terörle mücadele uzmanı Charles Lister, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde Amerika’yla dolaylı olarak çatıştığını söyledi.
Dünya şokta: Kaçırılan 39 işçi katledildi!Dünya şokta: Kaçırılan 39 işçi katledildi!DEAŞ'lı teröristlerin Irak'ta 2014 yılında kaçırdığı 39 Hint işçiyi öldürdüğü ortaya çıktı.
Kızıldeniz'de Türkiye karşıtı gizli toplantı!Kızıldeniz'de Türkiye karşıtı gizli toplantı!BAE adına ABD'de lobi faaliyetinde bulunan ve "çocuk pornografisi" gerekçesiyle hakkında soruşturma açıldığı belirtilen Lübnan asıllı iş adamı George Nader'in, 2015 yılında Kızıldeniz'de bazı Arap liderleriyle gizli toplantı yaptığı iddia edildi.
Afrin iddiası çöken İngiliz Menbiç'i yazdı!Afrin iddiası çöken İngiliz Menbiç'i yazdı!İngiliz Indepenent gazetesi yazarı Patrick Cockburn, TSK'nın Menbiç'deki ABD ordusuyla karşılaşmaktan zararlı çıkacağını iddia etti.
  • Yunan basını: 1 Türk sınırda yakalandı20 Mart 2018 Salı 12:32
  • Müthiş Suriye iddiası! Trump talep etti20 Mart 2018 Salı 11:46
  • Alman yetkili açıkladı: Almanya'yı vurabilir20 Mart 2018 Salı 11:46
  • İngiltere'den Rusya sert mesaj: Saçmalıyorlar!20 Mart 2018 Salı 11:45
  • AB'den Rusya'ya Skripal çağrısı20 Mart 2018 Salı 11:45
  • NATO taşınıyor20 Mart 2018 Salı 11:44
  • ABD'li generalden Trump'a şok itham: Putin'in...20 Mart 2018 Salı 11:43
  • Trump onlar için idam istedi!20 Mart 2018 Salı 11:33
  • ABD seçim soruşturmasına Facebook da eklendi20 Mart 2018 Salı 11:33
  • Kaddafi Libya'yı kurtarmak için harekete geçti20 Mart 2018 Salı 11:29
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri