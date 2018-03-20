Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada ''Şanlıurfa Ceylanpınar’da Hudut Karakol Komutanlığı'na silahlı ve roketli saldırıda bulunan 23 terörist etkisiz hale getirilmiştir'' denildi.
20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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TSK'dan son dakika açıklaması
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