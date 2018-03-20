20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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BM'den Türkiye'ye OHAL çağrısı! Cevap gecikmedi

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Birleşmiş Milletler, Türkiye'ye OHAL'e son verme çağrısı yapan 28 sayfalık bir rapor yayımladı.
BM'den Türkiye'ye OHAL çağrısı! Cevap gecikmedi
BM'den Türkiye'ye OHAL çağrısı! Cevap gecikmedi BM'den Türkiye'ye OHAL çağrısı! Cevap gecikmedi BM'den Türkiye'ye OHAL çağrısı! Cevap gecikmedi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi, Türkiye ile ilgili yayınladığı raporunda olağanüstü hal sürecinde birçok insan hakkı ihlali yaşandığını belirtti ve Türkiye'ye OHAL'i kaldırma çağrısında bulundu.

BM'nin raporundan kısa bir süre ise Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Dışişleri'nin açıklamasında, rapor için 'terör örgütlerinin propagandalarıyla birebir örtüşen asılsız iddialar' ifadeleri yer aldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri 20 Mart 2018 tarihinde, ülkemizdeki Olağanüstü Hal tedbirlerine odaklandığı bir belgeyi “rapor” başlığı altında kamuoyuyla paylaşmıştır. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu çok yönlü ve ağır terör tehditlerini, özellikle de milletimizin demokratik yaşamına ve ülkenin bekasına kasteden 15 Temmuz 2016 terörist darbe girişiminin insan haklarına etkisini tamamen gözardı eden bu metin bir anlam ifade etmemektedir.

Bu belgeye imzasını atan Yüksek Komiser’in bir süredir Türkiye’yle ilgili konularda tarafsızlığını ve nesnelliğini yitirdiği ve ülkemize karşı şahsi önyargılar beslediği başka vesilelerle kamuoyuna yaptığı açıklamalarda da açıkça gözlenmektedir. Yayınladığı bu son belge, terör örgütlerinin propagandalarıyla birebir örtüşen asılsız iddialar içermektedir. Bu kabul edilemez bir durumdur.

Tüm dünya için önemi tartışılmayacak bir uluslararası kurumun başında bulunan bu kişi, anılan metinle, yönetimindeki BM organını maalesef terör örgütleriyle işbirliği yapan bir kuruluş konumuna düşürmüştür. Bu durumu kınıyor, ayrıca evrensel bir kuruma verilen zarar nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz.

Sözkonusu Yüksek Komiser, ülkemizi ziyaret etmesine yönelik müteaddit davetlerimize olumlu yanıt vermemiş, yayınladığı metin için ülkemize gelme konusunda teklifte dahi bulunmamış ve terör iltisaklı çevrelerle işbirliği halinde bu belgeyi hazırlamıştır. Ülkemize erişim bulunmadığı iddiasının gerçekle ilgisi bulunmamaktadır.

Belgenin hazırlık aşamasında, ilgili diğer BM mekanizmalarıyla dahi bilinçli olarak eşgüdüm sağlanmadığı, öne sürülen iddialar hakkında ülkemiz tarafından BM birimlerine sunulan yüzlerce sayfa bilgi ve görüşün bilinçli olarak gözardı edildiği ortadadır.

Bu çerçevede hazırlandığı görülen ve çarpıtılmış, taraflı ve yanlış bilgiler içeren bu metin kabul edilemez. İHYK ofisine de bu yönde resmi bildirimde bulunulmaktadır.

İçerdiği objektiflikten uzak değerlendirmeler sebebiyle sözkonusu belge, tüm insan hakları sistemi açısından tehlikeli bir durum yaratmaktadır. Türkiye, insan haklarının korunması, mevcut standartların en ileri seviyelere taşınması ve bu konularda BM dahil uluslararası kuruluşlarla işbirliğini yürütme kararlılığını muhafaza etmektedir."

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