Kaman ceviz fidanı dikiminin püf noktası

Kaman ceviz fidanı dikiminde püf noktası, fidanın aşılı ve sertifikalı olması ile yerinin derin ve geniş kazılmasıdır. Ceviz fidanı kökleri toprağa yatay değil, dikey geliştiğinden, dikim yerinin derinlemesine yumuşak olması çok önemlidir.

Türkiye’mizin Kaman cevizi dünyaca bir üne sahiptir. İnsan sağlığı için sayısız faydası bulunan Kaman cevizinin en büyük özelliği kabuğunun ince, dolayısıyla kolayca kırılabiliyor olması ve besin değerinin yüksek olmasıdır.

Kaman ceviz fidanı dikiminde püf noktası, fidanın aşılı ve sertifikalı olması ile yerinin derin ve geniş kazılmasıdır.

Kaman cevizi fidanının sertifikalı, aşılı olması çok önemlidir.

Alacağınız Kaman cevizi fidanının sertifikalı olup olmadığı, satıcıdan mutlaka sorulmalıdır.

Sertifika Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ’na bağlı Tohumluk Tescil Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü ’nce verilir. Sertifikada üretici bilgilerinin yanı sıra fidanın sınıfı, tür adı, çeşidi, anaç adı, parti nosu, niteliği, miktarı, seri nosu gibi bilgiler yer alır.

KAMAN CEVİZ FİDANI DİKİMİ

Aşılı sertifikalı Kaman cevizi fidanı toprakla buluştururken dikkat edilmesi gereken hususların başında, dikilecek yerin derince ve genişçe kazılmasıdır.

Ceviz kökleri diğer ağaçlar gibi zemine yatay değil, dikey gelişmektedir.

Yani ceviz fidanının kökü dikine, yerin dibine doğru büyümektedir, ta ki suyu bulana kadar.

Bu nedenle Kaman ceviz fidanı dikerken, yerinin mümkün olduğunca derin ve geniş kazılması gerekir.

Bu işlemin ardından, eşilen çukurun içine önce bir miktar gübre ile karışık yumuşak toprak atılmalıdır.

Bunun nedeni de fidanın toprakla ilk temas edeceği yerin, kolay gelişebilsin diye yumuşak olmasını sağlamaktır.

AŞI YERİNE DİKKAT

Kaman ceviz fidanı dikiminde dikkat edilmesi gereken bir husus da, aşı yerinin yüzeyde kalmasıdır.

Yani fidan en fazla aşı yerine kadar toprağa gömülebilir.

Ayrıca, aşı yerinin rüzgar yönünün tam tersi yöne getirilmesi de önemlidir.

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