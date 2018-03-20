20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “İçinizden insanları hayra çağıracak, iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.” (Âl-i İmran / 104)
  • “Münafığın alameti üçtür. Konuştuğu zaman yalan söyler, söz verdiği zaman yerine getirmez ve ona güvenildiği zaman hıyanet eder” (Buhari, Müslim, Tirmizi)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 05:36Güneş 07:01Öğle 13:18İkindi 16:40Akşam 19:22Yatsı 20:42
    • 20°C Adana
    • 21°C Adıyaman
    • 16°C Afyon
    • 15°C Ağrı
    • 21°C Amasya
    • 16°C Ankara
    • 18°C Antalya
    • 21°C Artvin
    • 20°C Aydın
    • 18°C Balıkesir
  • BIST: 116.316 0.75
  • Altın: 165,720 -0.55
  • Dolar: 3,9293 -0.27
  • Euro: 4,8268 -0.67

Kaman ceviz fidanı dikiminin püf noktası

»
Kaman ceviz fidanı dikiminin püf noktası
Kaman ceviz fidanı dikiminde püf noktası, fidanın aşılı ve sertifikalı olması ile yerinin derin ve geniş kazılmasıdır. Ceviz fidanı kökleri toprağa yatay değil, dikey geliştiğinden, dikim yerinin derinlemesine yumuşak olması çok önemlidir.
Kaman ceviz fidanı dikiminin püf noktası Kaman ceviz fidanı dikiminin püf noktası Kaman ceviz fidanı dikiminin püf noktası

Türkiye’mizin Kaman cevizi dünyaca bir üne sahiptir. İnsan sağlığı için sayısız faydası bulunan Kaman cevizinin en büyük özelliği kabuğunun ince, dolayısıyla kolayca kırılabiliyor olması ve besin değerinin yüksek olmasıdır.  

Kaman ceviz fidanı dikiminde püf noktası, fidanın aşılı ve sertifikalı olması ile yerinin derin ve geniş kazılmasıdır.  

Kaman cevizi fidanının sertifikalı, aşılı olması çok önemlidir.

c1.jpg

Alacağınız Kaman cevizi fidanının sertifikalı olup olmadığı, satıcıdan mutlaka sorulmalıdır.

Sertifika Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na bağlı Tohumluk Tescil Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü’nce verilir. Sertifikada üretici bilgilerinin yanı sıra fidanın sınıfı, tür adı, çeşidi, anaç adı, parti nosu, niteliği, miktarı, seri nosu gibi bilgiler yer alır. 

c5.jpg

KAMAN CEVİZ FİDANI DİKİMİ

Aşılı sertifikalı Kaman cevizi fidanı toprakla buluştururken dikkat edilmesi gereken hususların başında, dikilecek yerin derince ve genişçe kazılmasıdır.

c2.jpg

Ceviz kökleri diğer ağaçlar gibi zemine yatay değil, dikey gelişmektedir. 

Yani ceviz fidanının kökü dikine, yerin dibine doğru büyümektedir, ta ki suyu bulana kadar.

Bu nedenle Kaman ceviz fidanı dikerken, yerinin mümkün olduğunca derin ve geniş kazılması gerekir.

Bu işlemin ardından, eşilen çukurun içine önce bir miktar gübre ile karışık yumuşak toprak atılmalıdır.

Bunun nedeni de fidanın toprakla ilk temas edeceği yerin, kolay gelişebilsin diye yumuşak olmasını sağlamaktır.

c3.jpg

AŞI YERİNE DİKKAT

Kaman ceviz fidanı dikiminde dikkat edilmesi gereken bir husus da, aşı yerinin yüzeyde kalmasıdır. 

Yani fidan en fazla aşı yerine kadar toprağa gömülebilir.

Ayrıca, aşı yerinin rüzgar yönünün tam tersi yöne getirilmesi de önemlidir.

c4.jpg

Gazeteilksayfa.com

 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dağdan toplanan burlumbuş otu hangi hastalıklara iyi gelir?Dağdan toplanan burlumbuş otu hangi hastalıklara iyi gelir?Madımak, yemlik, çıtlık, dedesakalı gibi burlumbuş adlı ota rağbet de yıldan yıla artıyor. Burlumbuş otu nedir, nerelerde bulunur? Burlumbuş otu hangi hastalıklara iyi gelir? Tüm bu soruların cevabı haberimizde..
Kaman ceviz fidanı dikiminin püf noktasıKaman ceviz fidanı dikiminin püf noktasıKaman ceviz fidanı dikiminde püf noktası, fidanın aşılı ve sertifikalı olması ile yerinin derin ve geniş kazılmasıdır. Ceviz fidanı kökleri toprağa yatay değil, dikey geliştiğinden, dikim yerinin derinlemesine yumuşak olması çok önemlidir.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel ilk 11'ler, kadroda kimler var?Fenerbahçe-Galatasaray derbisi muhtemel ilk 11'ler, kadroda kimler var?Tüm Türkiye'nin merakla beklediği dev derbi için nefesler tutuldu. Artık kritik karşılaşmaya saatler kaldı. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk 11'lerinde kimler var, derbiyi kim kazanır? İşte detaylar..
Altınköy ve Altınköy Müzesi 15 Mart’ta açılıyorAltınköy ve Altınköy Müzesi 15 Mart’ta açılıyorAltındağ’daki Altınköy ve Altınköy açık hava müzesi ne zaman açılıyor? Altınköy’de neler var? Altınköy nerde, Altınköy'e nasıl gidilir? Altınköy ve Altınköy açık hava müzesi 15 Mart'ta açılıyor. 15 Mart'tan itibaren Altınköy'ü ziyaret edebilirsiniz.
Regaip kandilinde nasıl dua ve ibadet edilir, hangi güne denk geliyor?Regaip kandilinde nasıl dua ve ibadet edilir, hangi güne denk geliyor?2018 yılı itibariyle Regaip Kandili ne zaman sorusunun yanıtını arayanlar vatandaşlar için Diyanet'ten açıklama geldi. Peki bu sene Regaip Kandili hangi güne denk geliyor? Mart ayının kaçında idrak edilecek? İşte tüm detaylar...
Taşeron işçilere sınavda neler sorulacak, sınav konuları neler?Taşeron işçilere sınavda neler sorulacak, sınav konuları neler?Sağlık Bakanlığı taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçişinde yapılacak olan sınavın Usul ve Esaslarına ilişkin tebliğ yayınladı. Peki taşeron işçi sınavında ne sorulacak?
  • Taşeron kadro sınav sonuçları, taşeron kadro listesi ne zaman açıklanacak?22 Şubat 2018 Perşembe 15:51
  • 300 koyun desteği başvuru şartları neler, kimler başvurabilir, nasıl başvurulur?22 Şubat 2018 Perşembe 14:32
  • Ülkücülük nedir, kimlere Ülkücü denir?22 Şubat 2018 Perşembe 14:29
  • Ozan Arif kimdir, gerçek adı ne, memleketi neresi?22 Şubat 2018 Perşembe 14:25
  • MEB sözleşmeli 20 bin öğretmen atamaları başladı mı, en çok kontenjan hangi bölüme ayrıldı?22 Şubat 2018 Perşembe 14:21
  • 2018 AÖL 2.dönem sınavları hangi tarihte yapılacak, AÖL sınav takvimi belli oldu mu?22 Şubat 2018 Perşembe 14:18
  • Çocuklar Duymasın dizisi bitecek mi, final mi yapacak?22 Şubat 2018 Perşembe 14:16
  • Çukur dizisinin konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?22 Şubat 2018 Perşembe 14:11
  • Volkan Konak kimdir, memleketi neresi, kaç yaşında?22 Şubat 2018 Perşembe 00:15
  • Nuray Hafiftaş nereye defnedilecek, ne kanseriydi?14 Şubat 2018 Çarşamba 13:47
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri