20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ,"101 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni"ninde enerji sektöründeki gelişmelere yönelik önemli mesajlar verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımına bu yıl başlıyoruz. Temelini Putin'le birlikte atacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları;

Geçtiğimiz yıl 201 yerleşim yeri buralarda yaşayan 2 buçuk milyon vatandaşımıza bu hizmetin hayırlı olmasını dilemiştik. Türkiye genelinde doğalgaz kullanan ilçe ve belde sayısı 400'ün üzerine çıkarmış bulunuyoruz.

2018 YILINDA DOĞALGAZIN ULAŞMADIĞI HİÇBİR İLİMİZ KALMAYACAK

Şırnak, Hakkari ve Artvin'e de bu hizmeti götürüyor, 81 ilin tamamını doğalgaz ile buluşturmuş oluyoruz. 2018 yılında doğalgazın ulaşmadığı hiçbir ilimiz kalmayacak.

Doğalgaz arzı sağlanan kişi sayısı 64.5 milyona çıkacak. Şimdiden tüm hizmetlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu başarıların altında imzası olan Enerji Bakanımız ve ekibi başta olmak üzere tüm kurumumuza ve dağıtım şirketlerine ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum.Kamunun sadece petrol ve doğalgaz sektöründeki yatırım tutarı 27 milyar liradır. 

Ülkemizin enerji bağımlılığını azaltacak, kaynak çeşitliliğini sağlayacak birçok kritik adım atıldı. 

TANAP'IN BU YIL FAALİYETE GEÇMESİNİ PLANLIYORUZ

Ülkemizin enerji bağımlılığını azaltacak, kaynak ve güzergah çeşitliliğini sağlayacak birçok kritik adımın atıldığını görüyoruz. Mevcut doğalgaz ve petrol boru hatlarımıza ilaveten TANAP, Türk Akımı, Kuzey Irak, Doğu Akdeniz boru hattı gibi projeler bu amaçla geliştirildi. TANAP'ın bu yıl faaliyete geçmesini planlıyoruz.

Bu hattın devamı niteliğindeki hattın da 2020 yılında devreye girmesini bekliyoruz. Türk Akımı, ilk hattın kıyılarımıza bu sene ulaşmasını, 2019 sonunda da ilk gazı almayı ümit ediyoruz.

TEMELİNİ PUTİN İLE ATMAYI PLANLIYORUZ

2017 senesinde görüldüğü üzere ülkemiz dünyada en hızlı büyüyen ekonomileri arasında yer alıyor. Enerji talebi de buna göre artış kaydedecektir.

Akkuyu nükleer santralinin inşaatına bu yıl başlıyoruz. Santralin temelini çok yakında değerli dostum Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin ile beraber atmayı planlıyoruz.

Rusya ile Türk Akımı'nda birlikte hareket ediyoruz, birlikte kazanacağız. 

GEMİMİZ İLK SONDAJI GERÇEKLEŞTİRMEK ÜZERE YOLA ÇIKACAK

Sismik arama ve sondaj faaliyetlerimizi hızlandırıyoruz. 36 metrelik dünyanın en büyük sondaj gemilerinden birini Türkiye'ye kazandırdık. Gemimiz ilk sondajı gerçekleştirmek üzere yakında Akdeniz'de yola çıkacak. Kıbrıs açıklarında Türkiye'ye rağmen yürütülmeye çalışılan sondaj faaliyetleri konusundaki net tavrımız umarım birilerine ders olmuştur. Kıbrıs Türklerinin hakkını kimse ihlal edemez.

2022 SONUNA KADAR BİTİRECEĞİZ

18 Mart 1915 Şehitler Köprüsü'nün Gelibolu tarafı temelini attık. İnşallah onu da 2022 sonuna kadar bitireceğiz ve artık Asya Avrupa çalışmalarımız başlayacak.

2035 metrelik orta açıklığı ile dünya birincisi olacağız. Çanakkale'ye bu yakışır. Türkiye için dünyanın en büyük projelerine imza atmak mutat bir iş haline geldi.

Şimdi bunlara süratle Kanal İstanbul ile bir yenisini daha ekleme hazırlığı içindeyiz. Çok yakında somut adımları atmış olacağız. Hızlı tren hatlarından şehir hastanelerine, barajlardan sulama kanallarına kadar büyük proejleri hayata geçiriyoruz.

DÖVİZDEKİ DALGALANMALARA RAĞMEN

Dövizde zaman zaman yaşanan dalgalanmalara rağmen gelişmelerimizi sürdürüyoruz. Uluslararası yatırımcılar her gün ülkemizi ziyaret ediyorlar. Kendi iş adamlarımız ile dünyanın dört bir yanında ihracat ve yatırımları ile bayrağımızı dalgalandırmayı sürdürüyor.

Enerji alanındaki projelerimiz bunların en çarpıcı projelerdir. Mesela, savunma sanayinde ATAK helikopteri projesinde İngiltere ile beraber hareket ediyor, beraber kazanıyoruz. Her alanda benzer örnekleri sayabiliriz. Bu kazan kazan anlayışı ile hem biz hem de dostlarımızı memnun edeceğiz.

Bakanlığımızı ve tüm ilgili kurumlarımızı bir kez daha tüm bakan arkadaşlarımı tebrik ediyor sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Doğalgaz sektörün de Türkiye güçlü siyasi irade ve sağlam ekonomik istikrar ile AK Parti iktidarında önemli adımlar attı.

2002'de 6 il doğalgazla tanışmıştı, 6 ilin bölünmüş yolu vardı. Şimdi 78 ilimiz Doğalgazla buluştu, 3 ilimiz de bu yıl buluşuyor. Doğalgaz gitmeyen ilimiz kalmıyor. Hali hazırda 400'ün üzerinde ilçe, beldede doğalgaz mevcut. 2 milyon 300 bin vatandaşımıza daha doğalgaz buluşma imkanı sağlandı. 

G20 ülkeleri arasında yer alan Türkiye dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacağını göstermektedir. Türkiye dünyanın doğalgaz rezervlerinin üçte ikisinin bulunduğu bölgede yer alıyor. Türkiye, Ak Parti iktidarı ile küresel ekonomik sistemde söz sahibi olan ülkeler haline gelmiştir. G20 ülkeleri arasında yer alan Türkiye, son 16 yılda dünya ortalamasının üzerinde bir büyüme gerçekleştirmiş ülkedir. Bu durum doğal olarak enerji talebini de hızlı bir şekilde beraberinde getirmiştir. Enerji arz güvenliğini de sağlamak, enerji kaynağını çeşitlendirmek için de projeler gerçekleştiriyoruz.

Ortadoğu ve Hazar Havzası başta olmak üzere, dünyanın hazırlanmış doğalgaz rezervlerinin 3'te 2'sinin bulunduğu bölgede yer alıyoruz. Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru hattını bu dönemde hayata geçirdik. TANAP projesini de inşallah bu yıl içerisinde tamamlamış olacağız. Sonra da Balkanlar ve Avrupa'ya doğru iletmiş olacağız.

Türkmen gazının da bu proejnin bir parçası olması için Enerji Bakanlığımız çalışmaları devam ettiriyor. Bu projelerle ilgili çalışmalar olumlu bir şekilde sürüyor. Avrupa doğalgaz piyasasındaki gelişmeler de ikinci adımı olarak değerlendirilecek.

Rusya ve Japonya ile nükleer santraller için anlaşma yaptık. 3. bir nükleer enerji santrali için anlaşmaları yapacağız. Dünyada gelecel yıllarda enerji üzerine birçok anlaşmazlıklar olacak. Türkiye'nin elindeki imkanlar önemli hale geldi.

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