20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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4 yıl önce 239 kişiyle kaybolmuştu! Flaş iddia

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Avustralyalı makine mühendisi Peter McMahon, 8 Mart 2014'te kaybolan Malezya Havayolları'nın uçağını bulduğunu öne sürdü.
4 yıl önce 239 kişiyle kaybolmuştu! Flaş iddia
4 yıl önce 239 kişiyle kaybolmuştu! Flaş iddia 4 yıl önce 239 kişiyle kaybolmuştu! Flaş iddia 4 yıl önce 239 kişiyle kaybolmuştu! Flaş iddia

Avustralyalı makine mühendisi: ''2014’te 239 kişiyle kaybolan Malezya Havayolları’nın uçağını Google ve NASA’nın uydu görüntüleriyle buldum. ABD’li yetkililer iddiamı doğruladı''

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan Çin'in başkenti Pekin'e 239 kişiyle giden Boeing 777 tipi uçak aniden kaybolmuştu.

 

McMahon, uçağın enkazının Madagaskar ile Re Adası yakınlarında bir bölgede bulunduğunu iddia etti. İddialarını Google ve Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin uydu görüntülerine dayandıran 64 yaşındaki McMahon, bulgularını Avustralya Taşımacılık ve Güvenlik Bürosu'na gönderdiğini, yetkililerin söz konusu görüntülerin MH370 sefer sayılı uçağa ait olabileceğini teyit ettiklerini söyledi.

'KOKPİTTE KURŞUN İZLERİ VAR'

Konuyla alakalı dört Amerikalı uzmanın da Avustralya'ya geldiğini kaydeden McMahon, uçağın kokpitinde kurşun izleri bulunduğunu ve enkazın bu nedenle dünyanın gözlerinden uzak tutulduğunu iddia etti.

McMahon'un bahsettiği 4 ABD'li yetkilinin, kurşun izleri dolayısıyla açılabilecek yeni soruşturmalar ve soru işaretlerinin önüne geçmek için Avustralya'ya gittiği iddiası da gazetelerde yer aldı.

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