20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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Facebook’un ikinci el alışveriş pazarı Türkiye’de!

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Facebook’un ikinci el alışveriş pazarı Türkiye’de!
Facebook, kullanıcılarının ikinci el ürün alıp satabildiği Marketplace servisini Türkiye’de kullanıma sundu
Facebook’un ikinci el alışveriş pazarı Türkiye’de! Facebook’un ikinci el alışveriş pazarı Türkiye’de! Facebook’un ikinci el alışveriş pazarı Türkiye’de!

64 ülkede kullanılan Faceobook Marketplace, ilk olarak Facebook’taki grup üyelerinin birbirleriyle alışveriş yapmaya başlamasıyla ortaya çıkan bir servis. Ardından geliştirilen sistem, ülkemizdeki sahibinden.com ve letgo kalibresinde bir ikinci el pazarına dönüştü.

Her ay 700 milyon kişi tarafından kullanılan Facebook Marketplace, ev ve bahçe, konut, eğlence, giyim ve aksesuar, aile, elektronik, hobi, araçlar ve seri ilanlar olmak üzere 9 farklı kategoride ürün satışı yapılmasını mümkün kılıyor.

Marketplace üzerinden satmak ya da almak için kullanıcıların Facebook platformundaki Marketplace simgesine tıklayarak pazar yerine gitmeleri gerekiyor. Alıcılar ve satıcılar anlık iletişim kurmak için ise Facebook Messenger servisini kullanabiliyor.

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Facebook’un ikinci el alışveriş pazarı Türkiye’de!Facebook’un ikinci el alışveriş pazarı Türkiye’de!Facebook, kullanıcılarının ikinci el ürün alıp satabildiği Marketplace servisini Türkiye’de kullanıma sundu
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