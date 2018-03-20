20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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Dünya devleri almak için sıraya girdi!

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Türk sanayisinin yüksek teknoloji merkezlerinden Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI), geçen yıl yakaladığı ihracat başarısıyla dikkati çekti.
Dünya devleri almak için sıraya girdi!
Dünya devleri almak için sıraya girdi! Dünya devleri almak için sıraya girdi! Dünya devleri almak için sıraya girdi!

Savunma ve havacılık sanayisindeki performansıyla ürün çeşitliliğini artıran TAI, aynı zamanda ekonomik göstergelerini de yukarıya çekiyor.

TAI, yurt içi ve dışı talepleri karşılayarak 2016'da 1 milyar 260 milyon dolar ciro yaptı. Cironun 477 milyon dolarını ihracat oluşturdu. 

Şirket, geçen yıl cirosunu yüzde 13,5 artırarak 1 milyar 430 milyon dolara çıkardı. Cironun yüzde 58'i ihracattan oluştu. Böylece şirket cirosunda ihracatın payı 829 milyon dolara ulaştı.

TAI, bu performansıyla "Savunma ve Havacılık Sanayii İhracat Şampiyonluğu"nu geçen yıl da kimseye bırakmadı.

Şirket, Türkiye'nin vizyon hedefleri çerçevesinde 2023'e kadar ihracatını daha da artırmayı ve 2-3 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

TAI, önümüzdeki dönemde, Türkiye'yi ve şirketi uluslararası pazarda daha iyi bir tanıtım ağına eriştirmek için uluslararası saygın fuarlara katılmaya devam edecek. 

Şirketin yurt dışı tanıtım faaliyetlerinde bugüne kadar insansız hava aracı ANKA, ATAK helikopteri, silahlı HÜRKUŞ ve T625 Özgün Helikopter öne çıkan ürünler arasında yer aldı. Bu yıl yoğun bir çalışma temposuyla anılan ürünlerin sözleşme görüşmelerinin satışa çevrilmesi hedefleniyor.

Ciro ve ihracat hedeflerini yakalamak için dünyanın önde gelen havacılık ve savunma şirketleriyle anlaşmalarını güncelleyen TAI, yeni iş paketleriyle de iş birliklerini büyütüyor.

Dünya devlerine tedarik

Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Bombardier ve Leonardo gibi lider uçak sanayi firmaları için üretimler yapan TAI, geçen yıl satış rekorları kıran Airbus tek koridorlu uçağı A320Neo'nun Pratt and Whitney (PW) "Motor Kabuğu" Tasarım ve Üretim İhalesi'ni kazandı.

TAI, geçen yıl Sikorsky Aircraft Company ile 10 yıl sürecek ve 270 milyon doları tutarında ürün teslimatı gerçekleştirilecek iş birliği sözleşmesi imzaladı.

Şirket, uçak yapısalları üreticisi Spirit Aerosystems ile mevcut iş paketlerinin devamı ve yeni iş paketlerinin üretimini kapsayan 292 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı.

Ayrıca Boeing ile 787 Dreamliner irtifa dümenleri üretimi sözleşmelerinin kapsamı genişletildi ve süresi uzatıldı.

Üretimi tamamlanan ilk F-35 uçağının orta gövdesi de geçen yıl Northrop Grumman ve Lockheed Martin firmalarına teslim edildi.

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