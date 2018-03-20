20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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Harekete geçildi! Türkiye ABD'nin payını kapacak

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Yaklaşık 9 ay önce Çin’e kiraz göndermeye başlayan Türkiye, Çin'e kiraz ihracatında ilk ikiye girmek istiyor. Sektör, ABD’nin payını kapmayı hedefliyor.
Harekete geçildi! Türkiye ABD'nin payını kapacak
Harekete geçildi! Türkiye ABD'nin payını kapacak Harekete geçildi! Türkiye ABD'nin payını kapacak Harekete geçildi! Türkiye ABD'nin payını kapacak

Türkiye yılda ortalama 400 bin tonluk üretimiyle dünyanın en büyük 5 kiraz üreticisinden biri. En önemli hedef pazar ise Çin. 2015 yılında G20 Zirvesi’nde iki ülke arasında başlayan görüşmeler 2 yılın ardından tamamlanmış ve Temmuz 2017’de Türk kirazına vize verilmişti. Yıllık ortalama 100 bin ton ithalat ile kiraz açısından en önemli pazarlardan birisi olan Çin'e açılan bu kapı, mevsimsel nedenlerden dolayı sınırlı olsa da cesaretlendirecek türden olarak değerlendirildi.

Çin'den açıklanan veriler de bunun işareti oldu. Çin Gümrük Bakanlığı, Türkiye'nin ülkeye kiraz satan 8 büyük ülkeden biri olduğunu açıkladı. Bakanlığa göre 2017’de ülkeye 102 bin tonluk kiraz girdi. 770 milyon dolarlık değere ulaşan bu ithalatta Şili aslan payını aldı. Çin'e 69 bin ton kiraz satan Şili, yüzde 67.7 ile ilk sırada yer aldı.

 

HEDEF ABD'NİN PAYINI KAPMAK

İkinci sırada ABD yer aldı. ABD kirazının Çin’deki payı yüzde 26.5, miktarı ise 27 bin ton olarak gerçekleşti. ABD’yi takip eden Kanada’dan yapılan kiraz ithalatı 4 bin 289 ton, payı ise yüzde 4.2 oldu.

4’üncü Yeni Zelanda’dan bin 178 ton alınırken, bu ülkenin Çin’deki payı yüzde 1.2’de kaldı. 5 ve sonrasında ise ağırlık değil ancak paylar verilmiş durumda. 5’nci sıradaki Avusturalya kirazının payı yüzde 0.3, 6’ncı Tacikistan’ın yüzde 0.04, 7’inci Kırgısiztan’ın payı yüzde 0.03. Çin Gümrük bakanlığı verilerine göre Türkiye ise yüzde 0.001 ile 8’inci oldu.

Mevsimin geç kalması nedeniyle sınırlı sayıda gönderilen birkaç tonluk satışa rağmen Türkiye'nin Çin’de 8’inci sıradan giriş yapması küçük bir adım gibi görünse de oldukça önemli.

Zira sektörün hedefinde ABD’nin payını kapmak var. ABD ile ilişkilerinin kötü olduğu bir dönemde Çin’e girişi değerlendiren Alanar Tarım Genel Müdürü Hamdi Taner, “İlk yıla bir deneme gibi bakıyoruz. Asıl olarak 2018'den itibaren ağırlık vereceğiz. Türk firmaları olarak hedefimiz Çin pazarına her yıl yaz döneminde 40-50 bin ton kiraz ihraç eden ABD'nin hegamonyasını kırmak ve Çinlileri Türk kirazına alıştırmak" diyerek hedeflerini açıklamıştı.

Hatırlanacağı üzere Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Yönetim Kurulu Başkanı Senih Yazgan, “Çin’e kiraz ihracatında önemli bir gelişmenin bu yıl gerçekleşmesi görünmemekle birlikte, 2018 ve izleyen yıllarda bu ürün bazında önemli bir pazarın kapısının açıldığı söylenebilir” sözüyle bu yıl ki hedeflerinin daha iyi olacağını dile getirmişti.

DÜNYA

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