Çiftlik Bank olayında yeni gelişme! Bakan açıkladı

Adalet Bakanı Gül, 'Çiftlik Bank olayında iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılığımız ve bakanlığımızca takip edilmektedir' açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, Çiftlik Bank olayıyla ilgili son durumu aktardı.

İADE VE KIRMIZI BÜLTEN SÜREÇLERİ BAŞLATILDI

Çiftlik Bank soruşturmalarına ilişkin bilgi veren Gül, şunları kaydetti:

"Çiftlik Bank olayında, iade ve kırmızı bülten süreçleri başlatılmıştır, konu savcılarımız ve Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. İade işlemleri ikili iş birliği anlaşmaları yanında çok taraflı sözleşme hükümlerine ve mütekabiliyet esasına göre yürütülür. İki devlet arasında özel bir anlaşma bulunmaması, bu konuda talepte bulunulmasına da bu talebin ilgili devlet tarafından karşılanmasına da engel değildir. Benim bir canlı yayında vatandaşlarımızı dikkatli olmaya davet etmemden Sayın Kılıçdaroğlu'nun neden rahatsızlık duyduğunu ise anlamak mümkün değildir. Mağduriyetleri istismar eden siyasete karşı da lütfen uyanık olalım."