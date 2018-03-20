20 Mart 2018 Salı4 Recep 1439
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Trump'ın hamlesi ABD'lileri korkuttu!

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Trump'ın hamlesi ABD'lileri korkuttu!
ABD finans dünyasının kalbi Wall Street'te son dönemde yaşanan en büyük endişe, küresel bir ticaret savaşı çıkması olasılığı.
Trump'ın hamlesi ABD'lileri korkuttu! Trump'ın hamlesi ABD'lileri korkuttu! Trump'ın hamlesi ABD'lileri korkuttu!

ABD Başkanı Donald Trump'ın uyguladığı korumacı politikaların bir ticaret savaşı yaşanması tehlikesi ortaya çıkarması Amerikan finans dünyasının kalbi Wall Street'in en büyük endişesi olarak ön plana çıkıyor.

CNBC Fed Survey'e katılanların yaklaşık dörtte üçü, Trump yönetiminin son gümrük tarifeleri kararı sonrasında bir ticaret savaşından endişe duyduklarını belirtti.

 

Araştırma, korumacılığın enflasyon, terörizm ve Fed'in politikalarına yönelik endişeleri geride bırakarak Wall Street'in endişeler listesinin ilk sırasında yer aldığını ortaya koydu.

Trump'ın ekonomi yönetimine destek yüzde 48

CNBC Fed Survey'e katılanların üçte ikisi Trump'ın ticaret politikalarının genel ekonomik büyüme için negatif olduğunu değerlendirirken, yüzde 48'lik bir kesimde Başkan Trump'ın Cuma günü yürürlüğe girecek çelik ve alüminyum gümrük tarifelerinin ABD'de daha az istihdama yol açacağına inanıyor. Yüzde 35'lik bir kesim Trump'ın gümrük tarifelerinin istihdamda değişiklik yaratmayacağını düşünürken, istihdamın artacağına inananların oranı sadece yüzde 13 oldu.

NAFTA'dan ayrılmanın ABD için negatif olacağına inananların oranı yüzde 80 olurken, "çok negatif' olacağını düşünenlerin oranı da yüzde 48 olarak gerçekleşti. Trump'ın ekonomi yönetimini genel olarak destekleyenlerin oranı yüzde 48 olurken, bu politikaları onaylamayanların oranı yüzde 23, çekimser olanların oranı ise yüzde 20 oldu.

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