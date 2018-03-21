ABD’nin Suriye'de petrol üssü ortaya çıktı

Suriye merkezli haber sitesi Euphrates Post’ta yayınlanan haberde, ABD’ye ait iki Kara Şahin helikopterinin, ülkenin önemli petrol yatakları arasında yer alan Deyrizor bölgesindeki görüntülerine yer verildi.

ABD’nin, kentin doğusundaki Mejadin’in el-Ömer bölgesi yakınlarında bulunan en büyük petrolyatağı yakınlarına üs inşa etmeye başladığı belirtildi. Öte yandan, Rusya Federal HaberAjansı’na konuşan emekli Albay Alexander Zhilin, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un, Suriye’deki büyük petrol ve doğalgaz kaynakları çevresinde üs inşa etmeyi huy edindiğini söyledi. ABD’nin bölgedeki üs sayısının ise 25’e yükseldiğini belirten Zhilin, “Yeni üsler inşa etmeye de devam ediyorlar. Petrol zengini ve enerji kaynaklarına yakın bölgelerde kontrolü ele almaya çalışıyorlar. Aynı zamanda, birilerine hesap vermek zorunda olmadıklarına inanıyorlar” ifadelerini kullandı. ABD’nin Suriye’de PKK/PYD’ye destek vermek amacıyla 20 üs kurduğu daha önce medyaya yansımıştı.

Yeni Şafak